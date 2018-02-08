Установить цвет глаз и даже определить рак. О чём ещё может рассказать ДНК?

Новости Беларуси. Что несут в себе гены человека – разгадать эту загадку природы пытаются ученые Беларуси и России в рамках союзной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, исследователи хотят по небольшому образцу ДНК установить не только цвет глаз, но и даже черты характера. Сейчас такие исследования проводят по всему миру. О чем могут рассказать наши гены?

У человека порядка 25 тысяч генов. В этой лаборатории каждый из них пытаются расшифровать, чтобы в будущем, к примеру, буквально по капле крови определять характер человека.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Э то важно и для медицины, и для криминалистики. Во-первых, для людей экстремальных профессий: спецназ, МЧС, спортсмены. Д ля них важны стрессоустойчивость, авиадиспетчеры, от них зависят жизни сотни людей, чтобы они не растерялись в экстремальной ситуации и смогли сделать правильно все, что можно сделать. Эти и сследования ученые Беларуси и России проводят в рамках союзной программы «Д НК-идентификация ». Исследователи двух стран собирают глобальный банк генетических данных человека, чтобы объединить усилия в медицине и криминалистике.

Ольга Коршун, СТВ :

А хранятся ДНК коллекции вот в таких холодильниках, в этом, к примеру, температура минус 80 градусов. Именно в глубокой заморозке ДНК лучше всего сохраняют свои свойства. Они хранятся до 50 лет это как минимум, и могут понадобиться, к примеру, для повторного рассмотрения уголовного дела. Впервые человека идентифицировали по капле крови еще 30 лет назад. Но сейчас криминалисты стремятся установить преступника по любому образцу ДНК, который может рассказать о человеке практически все: от цвета волос и количества веснушек до возраста и этнического происхождения.

Сергей Боровко, начальник управления судебно-биологических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Н апример, пятно крови размером с 10- копеечную монету, мы предполагаем, что такого объекта б удет достаточно для определения некоторы х характеристик, в том числе фенотипически х. М ожно определить возраст человека по следу его ДНК, это вот по пятнышку крови, с точностью до 3-4 лет С помощью генетики ученые рассчитывают победить разные заболевания, в том числе и рак. В будущем появится специальная ДНК-технология, которая позволит определить риски развития болезни и правильно подобрать лечение. К примеру, для рака толстой кишки.

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Планируем выявить мутации, которые помогут спрогнозировать течение этого сложного злокачественного заболевания. После радикального лечения второй и третьей стадий рака толстой кишки почти у 50 % пациентов в последующем развиваются метастазы. Спрогнозировав появление этих метастаз в будущем, мы можем провести профилактическое лечение.