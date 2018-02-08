Зачем столичные стражи порядка снова взялись за учебники?

Новости Беларуси. Столичные стражи порядка учат английский язык, чтобы достойно встретить гостей II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Трехмесячные курсы посещают те, кто по роду службы сталкивается с иностранцами. Программу разработали в Академии МВД. Сейчас занятия посещают 75 милиционеров.

Светлана Денисова, заведующий кафедры белорусского и иностранных языков Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Сотрудник правоохранительных органов должен уметь представиться, должен объяснить иностранному гражданину, как пройти/проехать по городу. Отдельный аспект – это работа сотрудников ГАИ.

Евгения Савостеева, инспектор управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств:

Это, конечно, огромный плюс. То, что дает возможность разрешить различные ситуации.

Игорь Москвин, инспектор управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств:

Достаточно много иностранных граждан прибывает на территорию Республики Беларусь и для того, чтобы показать высокий уровень профессионализма, мы обязаны объяснить гражданам что, где и как, а также при необходимости оказать им помощь.