Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится в Купаловском театре 9 февраля

Новости Беларуси. Сегодня, 9 февраля, в Купаловском театре пройдет прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом театре он прослужил более полувека, сыграл десятки ролей. Впечатляет также и фильмография актера: «Людзі на балоце», «Знак бяды» и кинохит «Белые Росы» – эти и другие картины хорошо знакомы зрителям.

Церемония прощания начнется в 10 утра. Похоронят выдающегося актера на Аллее звезд Восточного кладбища в Минске. Геннадий Гарбук умер 7 февраля на 84-м году жизни.