Дмитрий Шевцов: «Каждый человек хотя бы раз в жизни должен сдать кровь просто для себя»

Новости Беларуси. Миссия жизненной важности. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Тема кампании 2022 года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Считается, что один донор помогает спасти трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Каждый человек хотя бы раз в жизни должен сдать кровь просто для себя. Мы не знаем, что будет сегодня, завтра. Возможно, наша кровь понадобится если не тебе, то твоим близким, родственникам, родителям. Поэтому безвозмездное донорство символизирует вершину гуманности, интеллигентности и добропорядочности.