Дмитрий Басков: «Общество становится добрее». 14 июня в мире празднуется День донора крови

Новости Беларуси. Миссия жизненной важности. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Тема кампании 2022 года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Считается, что один донор помогает спасти трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Шевцов: «Каждый человек хотя бы раз в жизни должен сдать кровь просто для себя» (подробнее тут).

В Беларуси добровольные донации сегодня проходят во всех 47 субъектах службы крови. Сдать ее может каждый, кому это не противопоказано. На площадке учебного центра Белорусского общества Красного Креста к акции добра и гуманизма присоединились высшие должностные лица, политики, руководители ведомств и врачи.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень радует, что это движение развивается, растет. Это говорит о том, что общество становится добрее, люди сострадают друг другу и пытаются помогать. «Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять». Олег Гайдукевич стал донором крови (здесь подробности).