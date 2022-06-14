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Дмитрий Басков: «Общество становится добрее». 14 июня в мире празднуется День донора крови

14 июня 2022 10:11
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Новости Беларуси. Миссия жизненной важности. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Тема кампании 2022 года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Считается, что один донор помогает спасти трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Шевцов: «Каждый человек хотя бы раз в жизни должен сдать кровь просто для себя» (подробнее тут).  

Дмитрий Басков: «Общество становится добрее». 14 июня в мире празднуется День донора крови-1

В Беларуси добровольные донации сегодня проходят во всех 47 субъектах службы крови. Сдать ее может каждый, кому это не противопоказано. На площадке учебного центра Белорусского общества Красного Креста к акции добра и гуманизма присоединились высшие должностные лица, политики, руководители ведомств и врачи.  

Дмитрий Басков: «Общество становится добрее». 14 июня в мире празднуется День донора крови-4

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Очень радует, что это движение развивается, растет. Это говорит о том, что общество становится добрее, люди сострадают друг другу и пытаются помогать.  

«Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять». Олег Гайдукевич стал донором крови (здесь подробности).  

Дмитрий Басков: «Общество становится добрее». 14 июня в мире празднуется День донора крови-7

Стоит отметить, что в 2021 году донорами стали более 100 тысяч белорусов. Это позволило достичь максимальных объемов заготовки крови за всю историю национальной трансфузиологии.  

# Донорство в Беларуси # общество # Дмитрий Басков # Фотофакт

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