«Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять». Олег Гайдукевич стал донором крови

Новости Беларуси. Миссия жизненной важности. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Тема кампании 2022 года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Считается, что один донор помогает спасти трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пусть все бы помогали детям, сдавали кровь, помогали людям, может быть действительно бы и мир изменился. Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять.