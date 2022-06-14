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«Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять». Олег Гайдукевич стал донором крови

14 июня 2022 10:15
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Новости Беларуси. Миссия жизненной важности. 14 июня во всем мире отмечают День донора крови. Тема кампании 2022 года – «Донорство крови – акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». Считается, что один донор помогает спасти трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять». Олег Гайдукевич стал донором крови-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Пусть все бы помогали детям, сдавали кровь, помогали людям, может быть действительно бы и мир изменился. Мы много говорим о том, что мир должен измениться, на самом деле мы должны его сами менять.  

Дмитрий Басков: «Общество становится добрее». 14 июня в мире празднуется День донора крови (читать далее).  

# Донорство в Беларуси # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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