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Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?

02 мая 2024 16:31
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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

В идеале женщина ожидает будущего ребенка ровно 9 месяцев. Но готовиться к этому нужно долгие годы. И уж совсем правильно – с детства. 

Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?-1

Сергей Лущиков, заведующий гинекологическим отделением клинического родильного дома Минской области:
О здоровье будущей мамы должна заботиться еще ее мама, когда она готовится к беременности. Чем раньше девочка начнет заботиться о своем женском здоровье, тем больше шансов у нее стать здоровой, счастливой обладательницей большого количества детей. Когда они начинают следить за собой, когда неокрепшая их психика смотрит на сверстников, которые нарушают режим питания, начинают девочки худеть, естественно, половая функция у них будет страдать, и будет страдать серьезно. Девочки не едят мясо или другие железосодержащие продукты.

Опасностей, которые подстерегают женское, а значит, и материнское, здоровье немало. Одна из них – рак молочной железы. И белорусские медики во всеоружии, чтобы вовремя его распознать и вылечить. Главное – не упустить момент. 

Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?-4

Мария Калинина, врач-рентгенолог клинического родильного дома Минской области:
К нам приходят на маммографию пациентки в возрасте 40-45 лет, и часто встречается запущенная стадия рака молочной железы, которая видна невооруженным глазом. Спрашиваешь: почему так поздно обратились? – Времени не было.

У нас современный аппарат экспертного класса, который установлен в 2020 году, одна из последних новейших моделей. Обладает функцией томосинтеза. Часто выявляются именно на томосинтезе опухолевидные образования, которые на обычном снимке можно пропустить.

Как уберечь женщину, которая в шаге от непоправимой ошибки? И здесь у белорусских врачей полный арсенал слов и аргументов. Каждый из них настоящий психолог.

Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?-7

Ираида Тонких, акушер-гинеколог клинического родильного дома Минской области:
Иногда удается, иногда нет. К сожалению, не могу сказать, что мы близимся к 100 %, чтобы переубедить женщину. Женщина иногда нуждается в психологической поддержке. Уговорив ее на приеме, потратив на разговор с ней много времени, свою какую-то миссию выполнив, нет уверенности, что она примет это решение. А бывает совсем легко – она только ждет каких-то твоих ключевых слов и с радостью согласится. Конечно, за них должна быть семья.

Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?-10

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# Здоровье # общество

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