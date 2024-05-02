Главное – не упустить момент. Как в Беларуси выявляют рак молочной железы?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». В идеале женщина ожидает будущего ребенка ровно 9 месяцев. Но готовиться к этому нужно долгие годы. И уж совсем правильно – с детства.

Сергей Лущиков, заведующий гинекологическим отделением клинического родильного дома Минской области:

О здоровье будущей мамы должна заботиться еще ее мама, когда она готовится к беременности. Чем раньше девочка начнет заботиться о своем женском здоровье, тем больше шансов у нее стать здоровой, счастливой обладательницей большого количества детей. Когда они начинают следить за собой, когда неокрепшая их психика смотрит на сверстников, которые нарушают режим питания, начинают девочки худеть, естественно, половая функция у них будет страдать, и будет страдать серьезно. Девочки не едят мясо или другие железосодержащие продукты. Опасностей, которые подстерегают женское, а значит, и материнское, здоровье немало. Одна из них – рак молочной железы. И белорусские медики во всеоружии, чтобы вовремя его распознать и вылечить. Главное – не упустить момент.

Мария Калинина, врач-рентгенолог клинического родильного дома Минской области:

К нам приходят на маммографию пациентки в возрасте 40-45 лет, и часто встречается запущенная стадия рака молочной железы, которая видна невооруженным глазом. Спрашиваешь: почему так поздно обратились? – Времени не было. У нас современный аппарат экспертного класса, который установлен в 2020 году, одна из последних новейших моделей. Обладает функцией томосинтеза. Часто выявляются именно на томосинтезе опухолевидные образования, которые на обычном снимке можно пропустить. Как уберечь женщину, которая в шаге от непоправимой ошибки? И здесь у белорусских врачей полный арсенал слов и аргументов. Каждый из них – настоящий психолог.