«В детстве никто не думал, что я стану певицей». Анастасия Москвина о карьере, творчестве и роли искусства

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:

В детстве никто не думал, что я стану музыкантом, певицей. В Советском Союзе везде звучали песни, мы слышали по радио, по телевидению концерты. Это было естественно, все пели. Многие дети учились в музыкальной школе, играли на музыкальных инструментах. Никто не думал, что девочка станет оперной певицей. Я об этом не мечтала. Слух был хороший. Музыкальная школа прослушивание проводила, мне порекомендовали пойти учиться в музыкальную школу по классу скрипки.

Если человеку суждено кем-то стать в жизни, он все равно станет тем, ради чего он родился, то есть миссия. Самые яркие у меня впечатления были, когда я стала студенткой Белорусской академии музыки, потому что я попала в какой-то особенный мир, очень романтичный, одухотворенный, эмоциональный, красивый.