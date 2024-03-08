«В детстве никто не думал, что я стану певицей». Анастасия Москвина о карьере, творчестве и роли искусства
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героиня выпуска – народная артистка Беларуси Анастасия Москвина.
Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси:
В детстве никто не думал, что я стану музыкантом, певицей. В Советском Союзе везде звучали песни, мы слышали по радио, по телевидению концерты. Это было естественно, все пели. Многие дети учились в музыкальной школе, играли на музыкальных инструментах. Никто не думал, что девочка станет оперной певицей. Я об этом не мечтала. Слух был хороший. Музыкальная школа прослушивание проводила, мне порекомендовали пойти учиться в музыкальную школу по классу скрипки.
Если человеку суждено кем-то стать в жизни, он все равно станет тем, ради чего он родился, то есть миссия. Самые яркие у меня впечатления были, когда я стала студенткой Белорусской академии музыки, потому что я попала в какой-то особенный мир, очень романтичный, одухотворенный, эмоциональный, красивый.
В семье под названием Большой театр Беларуси меня приняли и продолжили учить нести эмоцию, передавать зрителям эту прекрасную музыку. В любом театре нужно представлять свое исполнение так, что это первый и последний раз, отдаваться полностью. Это каждый раз конкурс. Это особая миссия, потому что мы через искусство, через себя, через свой голос несем зрителю очень важный посыл. Секрет наш в том, что мы очень любим то, чем занимаемся. Без любви в театре ты не будешь работать. По людям искусства судят о стране. Насколько профессиональным ты будешь музыкантом, патриотичным человеком, так и сложится представление о стране, которую ты представляешь.
Большой театр – это знак качества. Надо любить свою землю, любить Беларусь.
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