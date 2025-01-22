Эта белоруска участвует в разработке лекарств от рака! Пообщались с ученым года НАН Беларуси 2024

Александр Меженный, ведущий: Очень приятно и здорово, когда в стране уделяется большое внимание науке. Слово «онкология» – это бич XXI века, и это очень сложно. Поэтому всех всегда интересует, какие лекарства находятся. Что уже сделано для решения этой проблемы у нас? Какие препараты уже открыты?

В нашей республике продолжается и совершенствуется борьба с онкологическими заболеваниями. Достижения в этой области вдохновляют. Впервые в стране зарегистрирован клеточный противоопухолевый препарат, и сегодня у нас есть уникальная возможность лично познакомиться с человеком, который играет важную роль в этих исследованиях.

Елена Калиниченко, директор по научной и инновационной работе – начальник научно-производственного центра «Химфармсинтез» института биоорганической химии НАН Беларуси:

«В плане онкологии государство уделяет очень большое внимание лечению этого заболевания». Во-первых, оно взяло на себя все расходы и это идет бесплатно, а онкологические препараты стоят очень дорого. Один флакончик может стоить и тысячу, и пять тысяч, и десять тысяч долларов.

Рынок белорусский имеет очень много отечественных высокотехнологичных современных лекарственных препаратов для лечения онкологии. И все время создаются новые препараты или производятся на основе известной молекулы свои собственные технологии отечественные и отечественные препараты, которые стоят гораздо дешевле.

Один из первых препаратов, который нами был внедрен, – это препарат лейкладин, он полностью излечивает одну из нозологий рака. Есть такая форма рака, она называется волосатоклеточный лейкоз, и он излечивает. Люди после этого живут и 15, и 20, и 25 лет. То есть это ремиссия.