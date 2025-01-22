Каким был путь становления системы образования в Беларуси? Андрей Король о важнейших этапах и достижениях

Один из «китов», на которых держится Земля, – это образование. В Беларуси оно доступное и качественное, и именно гарантом выступает Президент. Именно во Дворце Независимости регулярно обсуждается все аспекты образовательного процесса, от учебников до подходов к итоговой аттестации. А охват базовым, общим и средним, а также профессиональным образованием занятого населения у нас составляет ни много ни мало – 98 %. Ценности современной отечественной школы в широком смысле слова обсудили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, профессором Андреем Королем, ректором Белорусского государственного университета, доктором педагогических наук.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Еще древние мудрецы говорили, что государство, которое не вкладывает в науку, образование, просто обречено на гибель. И вот оглядываясь на 30 лет назад, вспоминая те тяжелые времена для нашей страны, вспоминаешь сразу институты, лицеи, детские сады, которые появлялись как грибы после дождя. Я имею в виду коммерческие институты, когда можно было вообще в подземном переходе приобрести диплом о высшем образовании. Сейчас страшно представить, что такое действительно было. И когда все это вспоминаешь, понимаешь, что только личное участие Президента, такое особенное внимание и любовь к этой сфере помогло выйти на тот самый путь, на котором мы сейчас стоим. Каким был этот путь становления и восстановления системы образования в нашей стране?

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор:

Я был студентом в те времена, как раз 90-е годы, и сейчас перенесся, как на машине времени, немножко задумался. Действительно, то, что происходило в те годы, можно условно сказать, как разрушение границ. А всегда любой смысл в границах заключен. Мы наблюдали в то время смешение всего и вся, и образование, скорее, было определенным частным случаем, когда пытались просто-напросто приобрести коммерческую выгоду практически во всех сферах. Это стадия распада, стагнация. И, безусловно, только железная воля могла обратить вспять этот процесс и не просто собрать воедино то, что уже разлетелось, а, не разрушая тот фундамент, который еще оставался, строить современное, новое здание, каковым является образование. Это заслуга нашего Президента. Отрадно, что в нашей стране именно удалось сохранить очень мощный фундамент такого образования, ценностного, когда мы не гонимся за сиюминутным заказом кого-либо, а именно работаем на развитие полноценной личности, которая способна прежде всего оценить себя, свое место в этом мире. Александр Меженный, ведущий:

Мы можем сейчас говорить о том, что Беларусь стала экспертом в области образования?