Почти 1,4 тыс. квадратов дорожного покрытия отремонтируют в Минской области в 2026 году

Текущий ремонт улично-дорожной сети в 2026 году затронет почти 1 400 квадратных метров покрытий. Из них более 412 квадратов придутся на агрогородки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе запланирован ремонт порядка 20 километров местных автомобильных дорог. Это 117 тысяч квадратных метров. Особое внимание будет уделено улучшению подъездных путей к агрогородкам и обеспечению надежной связи с районным центром. Кроме того, будет обустроено семь новых автобусных остановок, появятся современные автопавильоны.

Ирина Потылкина, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №164»:

Финансирование будет производиться из республиканского дорожного фонда и областного бюджета. Сумма, выделенная на текущий ремонт местных автодорог Крупского района, составляет 5 миллионов 62 тысячи рублей. Филиал «ДРСУ №164» КУП «Минскоблдорстрой» обслуживает по Крупскому району 702 километра местных автомобильных дорог. Из них с цементобетонным 5 километров, с гравийным покрытием 274 и с грунтовым – 137.

Впереди масштабные работы. А для увеличения темпов сейчас на предприятии ведется ремонт двух асфальтобетонных заводов, а также асфальтоукладчиков и катков.