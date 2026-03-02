Колледж МВД впервые проведет набор курсантов

Колледж Министерства внутренних дел впервые проведет набор курсантов. Он основан на базе уже действующего Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД в Горанях Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении года и 10 месяцев учащиеся будут осваивать специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности». Особые льготы при поступлении предусмотрены для выпускников военно-патриотических классов, профильных лицеев и кадетских училищ.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Наши курсанты, успешно закончив колледж, получат образование юриста и первое милицейское звание – лейтенант милиции. После чего ряды наших участковых, оперуполномоченных, сотрудников Госавтоинспекции, охраны пополнятся вот этими молодыми сотрудниками. Сегодня система образования в органах внутренних дел выстроена таким образом, что от воспитанника военно-патриотического клуба до магистра мы можем сами обучить любого нашего сотрудника.

Новый колледж расположен приблизительно в 20 километрах от Минска. Это настоящий полигон возможностей с уникальной материально-технической базой. Здесь уже готовы к приему учащихся современные учебные корпуса и казармы, а также специализированные локации для отработки практических навыков – автодром, стрельбища, кинологический центр и множество спортивных объектов.