«Главное, что большинство реликвий не пострадало». Что сейчас происходит в Будславском храме?

Новости Беларуси. Основные работы по реконструкции Будславского костела начнутся не раньше осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект временной кровли поручено разработать до конца июня. Такую задачу 19 мая поставил губернатор Минской области Александр Турчин во время встречи по вопросам восстановления исторического объекта.

Специалисты продолжают детальное обследование пострадавшего во время пожара костела. Параллельно идет поиск проектной организации, которая займется детальным планом реконструкции здания. Храм Вознесения Пресвятой Девы Марии пострадал от пожара. На восстановление требуются сотни тысяч рублей. О том, кто спасет святыню из Будслава, Вероника Кудринецкая. Уже без строительных касок, но со строительными планами. Так прошла встреча председателя Минского облисполкома Александра Турчина и будславского духовенства под сводами сгоревшего храма Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Вместе прокладывали маршрут восстановления исторического объекта.

Александр Яшевский, вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии:

І неабходна распачаць даследаванне, якія пашкоджанні ў касцёла. Другі момант – гэта арганізоўваць праектную дакументацыю, і хто будзе займацца праектнай дакументацыяй. І пасля таксама варта выпрацаваць, ці нам патрэбны часовы дах, ці ўсё ж такі шукаць магчымасці, каб рабіць яго пастаянным. Мы наладзілі вельмі эфектыўнае супрацоўніцтва с Міністэрствам культуры, выпрацавалі супольна алгарытм дзеяння. І вось наша сённяшняя сустрэча яшчэ раз падкрэсліла напрамак, які мы апрацоўваем, якім сумесна павінны ісці наперад.

11 мая костел вспыхнул как тысяча факелов. Деревянная кровля была полностью уничтожена огнем. От пламени также пострадали стропильные конструкции и свод центрального нефа. Пожарные около четырех часов боролись со стихией, успев предотвратить обрушение сводов.

Геннадий Малашук, директор научно-производственного предприятия «Стройреконструкция»:

Так как температура пожара была более 1 000 градусов, кровельная медь плавилась. Естественно, все деревянные конструкции были уничтожены. Сейчас представители Белреставрации знакомятся, определяют объем работ, который надо будет выполнить. Кроме купола еще старая болезнь, свод правого нефа. В нем трещины шириной раскрытия до 40 миллиметров.

Служители храма бьют тревогу: малейшее прикосновение, и осыпаются стены. Болячек у здания хватает: отсутствие гидроизоляции, сырой подвал и влажные стены. Фундамент центрального нефа требует усиления.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Святыне более 400 лет. Пережила несколько войн, гонения, но не устояла перед пожаром в XIX веке. Что это было, случайная искра или короткое замыкание, следствие выясняет. Для культурного наследия главное, что большинство реликвий храма не пострадало.

Деревянный алтарь и орган XVIII века. Возле них круглосуточно дежурили бригады пожарных. На орган установили датчики влаги. Когда инструмент полностью высохнет, эксперты приступят к восстановлению уникального звучания, созданного мастерами прошлого. Благодаря слаженным действиям удалось избежать худшего, храм устоял.

Александр Яшевский:

Калі здарыўся сам пажар, настаяцель парафіі Буцлаўскай, вернікі, сем’і, якія таксама пабывалі тут на духоўных практыкаваннях, далучыліся да таго, каб ратаваць самыя галоўныя каштоўнасці, якія ёсць у Буцлаўскім санктуарыі. Гэта найсвяцейшы сакрамэнт, а таксама ікона Маці Божай Буцлаўскай. Таму мы дзякуем Богу, што менавіта самая вялікая рэліквія не толькі для католікаў Беларусі, але таксама і для праваслаўных вернікаў, захавалася.

И хотя основные работы по реконструкции Будславского костела начнутся не раньше осени, сделать временную кровлю губернатор Минской области поручил до конца июня. Сроки сжатые – главная задача сохранить внутреннюю часть храма от повреждений. Если Будславский костел останется под дождем, как это было с Несвижским замком в 2002-м, то красота, пережившая не одно столетие, может превратиться в груду кирпичей.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Потом задача более сложная – изготовление проектно-сметной документации, потому что здесь проблемы связаны не только с повреждениями, которые наступили после пожара, но и проблемы укрепления фундамента, гидроизоляции, вопросы реставрации в целом храма, внутреннего убранства. Но это все мы будем понимать про объемы, масштабы и суммы после изготовления проектно-сметной документации. Первая наша задача сегодня стоит – закрыть храм от внешнего воздействия, сделать временную кровлю.

Для восстановления храма создан благотворительный фонд. Сумма пожертвований уже превысила 400 тысяч рублей. Помощь переводили представители власти, белорусские компании и просто неравнодушные жители страны.