Мастхэв весны – тренч и жакет из экокожи. Рассказываем, как стильно одеться на работу

Офис не повод закрывать моду на ключ. Психологи уверяют, стильный костюмчик сулит плодотворный день. Брюки-палаццо с разрезами обратят внимание на обувь, а походку сделают летящей. Добавьте приталенный жакет с лацканом от смокинга – и вы самый топовый сотрудник.

Анна Ботян, стилист:

Такой жакет можно носить не только в костюме. Можно носить и с джинсами, и с платьем. Еще обратите внимание, как носить такой костюм. Его можно носить как с классической рубашкой, в этом сезоне актуально будет носить с блузками шелковыми, принтованными, так и с трикотажем. Сегодня для модели мы выбрали необычный трикотажный джемпер с акцентом на груди, поэтому это добавляет небольшую перчинку в наш образ.

Платье-тренч или рубашка – беспроигрышная инвестиция в деловой дресс-код. В натуральной ткани не будет жарко, длина миди – элегантность, не выходящая за рамки. И если в вашем шкафу заскучал плащ без подкладки, можете смело устроить ему модную переделку. Поясок, погоны – рабочий план выполнен.

Анна Ботян:

Атрибут весеннего гардероба – это 100 % бельевое платье и бельевая юбка. Бельевые платья в основном стали с длинным рукавом, и это очень удобно для весеннего гардероба. И второе – необычные разрезы. Как в офисный наш образ жизни перевести такое платье? Всегда можно его нейтрализовать чем-то более строгим, например, жакетом. Как сегодня – у нас удлиненный жакет. Добавьте грубый ремень, и ваш образ готов. Тренч – это мастхэв весны 2022 года. Обращайте внимание при выборе тренча на структуру ткани, она должна быть плотная, плечи должны быть свободными, чтобы вы без проблем могли в такую вещь надеть жакет или объемный свитер, или худи.

В лучших традициях Виктории Бэкхем. Классические джинсы и жакет, и вы икона стиля. На смену любимому твиду приходит жаккард с изюмными рисунками. Цветочные или графичные – выбирайте под настрой, рубашку или футболку. Анна Ботян:

Жакеты из экокожи – тоже мастхэв этого сезона. Причем, если вы светлого цветотипа, то я бы рекомендовала светлые жакеты, например, молочного цвета. В чем плюс жакета из экокожи? Во-первых, это стильно; во-вторых, это очень удобная вещь. В более прохладную погоду вы можете ее поддевать под тренч, шубу, пуховик, а в более теплую весну, уже в мае, вы можете носить такой жакет как верхнюю одежду. В офисный лук стоит вписать ее с брюками, однотонными джинсами, а вечером – с бельевым платьем, можно пойти на вечеринку в таком жакете.