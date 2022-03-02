На сколько увеличилась ставка подоходного налога для ИП и как органы будут проводить проверку? Рассказал юрист

Платить подоходный налог физические лица теперь будут иначе.

Александр Костюкевич, юрист:

Если ведется проверка сопоставления расходов с доходами, если раньше была ставка подоходного налога 16 %, то на сегодня она равняется 20 %. Дополнительно увеличилась ставка с 16 % до 20 % и при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц налоговым агентом. Также изменился и сам механизм проверки сопоставления доходов с расходами.

Александр Костюкевич:

Если раньше налоговый орган сопоставлял доходы с расходами и если он устанавливал разницу, которая составляла не менее 250 базовых величин, то сегодня эта разница расходов с доходами составляет 500 базовых величин. Согласно обновленному законодательству, первый этап проверки проводится без ведома физического лица. А вот на втором с человека будут истребованы пояснения о причинах расхождения расходов над доходами.

Александр Костюкевич:

Если вам налоговым органом будет предъявлено требование о даче пояснений и вы его не получаете умышленно, то, согласно статье 73 прим. 1, налоговый орган повторно вам направит, и уже будет считаться, что требование вами получено. При условии, что налоговый орган просто уведомит вас либо по личному кабинету, либо смс-сообщением, либо по электронной почте, если мы будем уклоняться от получения предписания, то здесь можем пропустить 30-дневный срок для предъявления пояснений. Это очень критический срок, потому что если мы предъявим эти пояснения позже, они не будут учтены налоговым органом и мы будем вынуждены заплатить подоходный налог по ставке 20 %. К слову, 30-дневный срок может быть продлен, но только по уважительным причинам и при наличии соответствующих документов.