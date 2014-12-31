Главная елка в Беларуси в рамках республиканской акции «Наши дети» подарила незабываемую сказку и детям, и взрослым

Новости Беларуси. Главная елка Беларуси собирает все больше поклонников. Вот уже неделю во Дворце Республики царит поистине новогоднее настроение. Зрителями «Школы юных морозов», именно так называется сказка 2014 года, становятся не только дети, но и взрослые. По традиции представление стало основным событием республиканской акции «Наши дети».

Ульяна Поздеева:

Это праздник для всех, всегда приходит Дед Мороз. Это зима.

Эту белорусскую Мальвину зовут Ульяна. Она мечтает о замке для принцессы и искренне верит, что все загаданное на Главной елке страны обязательно исполнится. Второй год подряд во Дворце Республики она в окружении большой и дружной семьи.

Ирина Поздеева:

Взрослые ведь тоже немного дети в душе. Верим в сказку, в чудо. Хочется праздника, Нового года.

И пусть у маленьких белорусов сейчас время зимних каникул, в «Школе юных морозов» аншлаг: как-никак здесь становятся сказочными героями.

Вместе с Дедом Морозом, Феей снежной ночи и белыми медведями. Ладошки от аплодисментов красные, искренние улыбки не сходят с лица и глаза... большие глаза от незабываемого новогоднего волшебства. И каждый верит в свое маленькое чудо.

На Главную елку везут целыми классами со всех регионов не только Синеокой. Белорусскую, уже можно сказать, всенародно любимую Елку, уже посетили и маленькие гости из России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году Главную елку страны увидят около 90 тысяч ребят.

По три постановки каждый день. Из-за такого количества желающих окунуться в сказку, организаторам пришлось продлить программу.

Правда, (внимание, всем обладателям волшебных билетиков!) в графике есть изменения.

Максим Приходовский, начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики:

По многочисленным просьбам наших зрителей мы решили перенести наше представление. И представления состоятся 6 и 7 января. К сожалению, 8 и 9 этих представлений не будет. Все билеты можно вернуть в кассы Дворца Республики без всяких проблем, без всяких штрафов. Мы приносим свои изменения за принесенные неудобства, но надеемся, что каждый маленький ребенок получит свое удовольствие.