Новости Беларуси. Милиционеры, спасатели и медики переходят на усиленный режим работы. Основное внимание будет уделяться местам массовых гуляний. Только в Минске в праздничные дни будет организовано около 30 таких площадок. При входе на них будут выставлены рамки-металлоискатели.

Проход запрещен с опасными предметами. Кроме того, нельзя приносить с собой алкоголь. Продавать спиртное не будут в радиусе 500 метров.

Следить за порядком помогут и камеры видеонаблюдения

Иван Кубраков, начальник управления охраны правопорядка МВД Республики Беларусь:

Сотрудниками МВД проведена необходимая подготовительная работа. Органы МВД готовы к охране общественного порядка. Все места проведения праздничных мероприятий будут взяты под контроль сотрудниками органов внутренних дел.

По традиции в новогоднюю ночь будут дежурить и дополнительные бригады скорой помощи. Заступают на пост и сотрудники МЧС. Под их особым контролем в эти дни продавцы пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Рафальский, начальник Управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

При встрече Нового года травмируется достаточно большое количество людей. Ни в коем случае не покупать пиротехнику с рук, в неустановленных местах, так как в этом случае никто не гарантирует безопасное ее применение. Как правило, с рук продается пиротехника уже не бытового, а профессионального применения, которая даже, казалось бы, при соблюдении всех требований, может привести к трагических последствиям.