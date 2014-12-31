Прямой эфир

Милиционеры, спасатели и медики переходят на усиленный режим работы — основное внимание будет уделяться местам массовых гуляний

31 декабря 2014 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Милиционеры, спасатели и медики переходят на усиленный режим работы. Основное внимание будет уделяться  местам массовых гуляний. Только в Минске в праздничные дни будет организовано около 30 таких площадок. При входе на них будут выставлены рамки-металлоискатели.

Проход запрещен с опасными предметами. Кроме того, нельзя приносить с собой алкоголь. Продавать спиртное не будут в радиусе 500 метров.

Следить за порядком помогут и камеры видеонаблюдения

Иван Кубраков, начальник управления охраны правопорядка МВД Республики Беларусь:
Сотрудниками МВД проведена необходимая подготовительная работа. Органы МВД готовы к охране общественного порядка. Все места проведения праздничных мероприятий будут взяты под контроль сотрудниками органов внутренних дел.  

По традиции в новогоднюю ночь будут дежурить и дополнительные бригады скорой помощи. Заступают на пост и  сотрудники МЧС. Под их особым контролем в эти дни продавцы пиротехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Рафальский, начальник Управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
При встрече Нового года травмируется достаточно большое количество людей. Ни в коем случае не покупать пиротехнику с рук, в неустановленных местах, так как в этом случае никто не гарантирует безопасное ее применение. Как правило, с рук продается пиротехника уже не бытового, а профессионального применения, которая даже, казалось бы, при соблюдении всех требований, может привести к трагических последствиям.   

# общество # Милиция Беларуси # Иван Кубраков # Владимир Рафальский

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины
31 декабря 2014 09:00

В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины

После реконструкции здания Национального аэропорта «Минск» там появились кабины для сна
31 декабря 2014 08:26

После реконструкции здания Национального аэропорта «Минск» там появились кабины для сна

До наступления Нового года остаются считанные часы: что приготовил Минск ко встрече 2015?
31 декабря 2014 08:07

До наступления Нового года остаются считанные часы: что приготовил Минск ко встрече 2015?