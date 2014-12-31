Прямой эфир

Новогодний подарок получили 31 декабря спасатели Гродненской области: для них закупили современные аварийно-спасательные машины

31 декабря 2014 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Настоящий новогодний подарок получили 31 декабря спасатели Гродненской области. Для них закупили современные аварийно-спасательные машины. Пожарные МАЗы оборудованы по последнему слову техники. Кроме 10-тонной цистерны с водой, автомобили укомплектованы инструментами для ликвидации самых различных чрезвычайных ситуаций.

Чтобы поддержать праздничное настроение, в районы транспорт доставят настоящие Деды Морозы.

И уже в Новогоднюю ночь машины заступят на боевое дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шпарло, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Если учесть что на сегодняшний день таких автоцистерн у нас в области всего пять, а к Новому году мы получили 7. То, конечно, для нас это большая поддержка и очень существенная.

# общество # МЧС Беларуси # Сергей Шпарло

Другие новости рубрики

Все новости
Милиционеры, спасатели и медики переходят на усиленный режим работы — основное внимание будет уделяться местам массовых гуляний
31 декабря 2014 11:05

Милиционеры, спасатели и медики переходят на усиленный режим работы — основное внимание будет уделяться местам массовых гуляний

В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины
31 декабря 2014 09:00

В Гомельской области волонтеры Красного креста организовали новогодние утренники для детей, приехавших из Донецкой и Луганской областей Украины

После реконструкции здания Национального аэропорта «Минск» там появились кабины для сна
31 декабря 2014 08:26

После реконструкции здания Национального аэропорта «Минск» там появились кабины для сна