Новости Беларуси. Настоящий новогодний подарок получили 31 декабря спасатели Гродненской области. Для них закупили современные аварийно-спасательные машины. Пожарные МАЗы оборудованы по последнему слову техники. Кроме 10-тонной цистерны с водой, автомобили укомплектованы инструментами для ликвидации самых различных чрезвычайных ситуаций.

Чтобы поддержать праздничное настроение, в районы транспорт доставят настоящие Деды Морозы.

И уже в Новогоднюю ночь машины заступят на боевое дежурство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шпарло, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Если учесть что на сегодняшний день таких автоцистерн у нас в области всего пять, а к Новому году мы получили 7. То, конечно, для нас это большая поддержка и очень существенная.