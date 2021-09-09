​Страны ОДКБ в связи с ситуацией в Центральной Азии хотят дополнительно оснастить КСОР современным вооружением

Новости Беларуси. В Минске завершила работу 19-я встреча Межгосударственной комиссии ОДКБ с участием руководителей всех национальных частей. По словам вице-премьера Российской Федерации, повестка дня была насыщенной. На встрече подвели итоги работы за предыдущий год, а также наметили план работы на предстоящий период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам вице-премьера России, страны-участники настроены продолжать сотрудничество в области интеграции. 9 сентября был подписан ряд важных документов по этой теме. Также прозвучал вопрос о коллективной безопасности. Государства-участники намерены дополнительно оснастить Коллективные силы оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Это связано в том числе с ситуацией в Центральной Азии.

Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Подписали ряд важных документов, которые способствуют интеграции, совместным действиям наших государств в области обеспечения коллективной безопасности. Особенно сегодня эта ситуация складывается остро в связи с известными событиями в Центральной Азии. Это направление единогласно было поддержано, то есть угрозы и возможность парирования со стороны стран – участниц ОДКБ – было поддержано главами правительств, как вы знаете. Мы оценили наличие сил и средств, которые при необходимости могут быть вовлечены в парирование тех или иных угроз.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:

Юрий Иванович в своем выступлении сказал: очень важно нам сейчас сосредоточиться на реализации плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Такой план у нас уже согласован, одобрен министрами обороны, секретарями Советов безопасности, и 16-го числа он будет представлен главам государств на утверждение.