Глава Владивостока приехал на день рождения Минска – пообщались о белорусских предприятиях

Еще раз с Днем города. Это праздник не только для минчан, но и для многочисленных гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География широка. От Минска до Владивостока.

Екатерина Забенько, ведущая:

Я знаю, что вы очень плодотворно провели время и в этот раз, несмотря на праздничный повод, побывали на многих предприятиях.

Константин Шестаков, глава города Владивостока:

Так и есть. Безусловно, нужно было поздравить родной, дружеский город. Это факт. Причем большую команду. Мы с многими ребятами здесь дружим, но и такие прагматичные, рациональные цели мы тоже преследовали, мы проехали несколько предприятий, это и МАЗ, и «АМКОДОР», и МТЗ, поэтому за эти несколько дней мы посмотрели новую технику, ну и созрели новые мысли, какие контракты нужно заключить для того, чтобы на наших улицах и общественный транспорт новый пошел, ну и, конечно, коммунальная техника работала на дорогах.