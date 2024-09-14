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Глава Владивостока приехал на день рождения Минска – пообщались о белорусских предприятиях

14 сентября 2024 19:38
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Еще раз с Днем города. Это праздник не только для минчан, но и для многочисленных гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География широка. От Минска до Владивостока.

Более 9 тысяч километров преодолел наш следующий гость – глава города Владивостока Константин Шестаков.

Глава Владивостока приехал на день рождения Минска – пообщались о белорусских предприятиях-2

Екатерина Забенько, ведущая:
Я знаю, что вы очень плодотворно провели время и в этот раз, несмотря на праздничный повод, побывали на многих предприятиях.

Константин Шестаков, глава города Владивостока:
Так и есть. Безусловно, нужно было поздравить родной, дружеский город. Это факт. Причем большую команду. Мы с многими ребятами здесь дружим, но и такие прагматичные, рациональные цели мы тоже преследовали, мы проехали несколько предприятий, это и МАЗ, и «АМКОДОР», и МТЗ, поэтому за эти несколько дней мы посмотрели новую технику, ну и созрели новые мысли, какие контракты нужно заключить для того, чтобы на наших улицах и общественный транспорт новый пошел, ну и, конечно, коммунальная техника работала на дорогах.

Подробности в видеоматериале.

# День города в Минске # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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