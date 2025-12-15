Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы президента, на что Зеленский ответил: «Без проблем, обеспечьте безопасность». Помогите нам прочитать между строк, что скрывается за этой риторикой?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Главный слуга народа (вот только не украинского, а американского) намеренно забалтывает требование Трампа, не рискуя возражать ему напрямую. Ибо он помнит, как это было, когда он сказал даже не Дональду, а его вице-президенту «нет». И тут же был просто выкинут из Белого дома. Даже чаю, как говорится, не попив.

Поэтому он торопится сказать «да». Вот только пусть Россия не стреляет. Пусть мои военные смогут проголосовать за своего главнокомандующего. А нью-бандеровцы – за главного слугу Бандеры, предавшего даже память своего деда ради этого. Понятно, что для целей денацификации Украины такой вариант не годится. Однако маленькому гаденышу кажется, что и Трамп на эти слова купится, и Путин купится, а он окажется наверху и в кожаных штанах!

Смотрите, девчонки, и запоминайте: вот пример человечка, который прыгнул гораздо выше, чем ему было дано. Но заплатил за это всем человеческим, что у него было. И теперь мечется по миру, как Гитлер по бункеру.