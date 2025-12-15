Почти 60% немцев признались, что боятся выражать свое мнение

Жители Германии не хотят говорить о работе правительства страны. Не потому, что нечего. Просто боятся. Результаты недавно проведенного соцопроса доказывают, что в ФРГ свобода выражения мнения гарантирована лишь на бумаге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане считают, что это право, закрепленное в Конституции, теряет доверие в государстве. Большинство немцев не могут свободно выражать политические взгляды. Почти 60 % опрошенных признались, что проявляют крайнюю осторожность при высказывании своего мнения. Этот пессимизм особенно ярко выражен в восточногерманских землях. В ситуации обвиняют власти страны, точнее, их политику.

35 % уверены, что при правлении нынешнего канцлера Фридриха Мерца дело со свободой слова обстоит все хуже. Помимо вопросов о выражения мнений, исследователи изучили, каким немцы видят будущее страны. И выводы не оптимистичны. Только 18 % опрошенных считают, что Германия находится «на правильном пути».