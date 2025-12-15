В Польше продолжают дорожать продукты

Чем ближе Рождество, тем менее праздничным становится настроение поляков. Вопрос покупки подарков и продуктов стал для многих жителей страны без преувеличения больным. Несмотря на бодрые заявления властей о том, что официальной Варшаве удалось обуздать инфляцию, реальность куда более суровая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот сухие доказательства. Цены на продукты растут как на дрожжах. Только стоимость мяса за год увеличилась на 22 %. Плата за электроэнергию по сравнению с декабрем прошлого года подскочила почти на 10 процентных пунктов.

Не доставляет удовольствия и готовка на кухне. Особенно с увеличением стоимости воды на 5 %. Кроме того, на 12 % больше теперь жители вынуждены платить и за вывоз мусора. По словам экономистов, в новом году подарков от государства ждать полякам не стоит. Рост цен будет продолжаться и в 2026-м.