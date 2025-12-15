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Лукашенко подписал указ, регулирующий микрофинансовую деятельность

15 декабря 2025 17:14
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В Беларуси совершенствуется регулирование микрофинансовой деятельности. 15 декабря Александр Лукашенко подписал указ, которым внесены соответствующие изменения в ряд документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, операторы сотовой связи смогут предоставлять потребительские микрозаймы до 200 базовых величин на человека. Речь идет о безналичном порядке и без залога.

Еще одно нововведение касается белорусов от 14 до 18 лет, которые решат взять микрозайм. Им необходимо предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

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