Лукашенко подписал указ, регулирующий микрофинансовую деятельность

В Беларуси совершенствуется регулирование микрофинансовой деятельности. 15 декабря Александр Лукашенко подписал указ, которым внесены соответствующие изменения в ряд документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, операторы сотовой связи смогут предоставлять потребительские микрозаймы до 200 базовых величин на человека. Речь идет о безналичном порядке и без залога.

Еще одно нововведение касается белорусов от 14 до 18 лет, которые решат взять микрозайм. Им необходимо предоставить письменное согласие одного из законных представителей.