Глава МВД рассказал, кто будет в Беларуси руководить народным ополчением

Глава Министерства внутренних дел напомнил, что в стране есть закон о добровольном участии в охране общественного порядка и МВД в его разработке принимало участие. Речь идет о добровольных дружинах, которые создаются на предприятиях и регистрируются в районных администрациях. По поводу ополчения Кубраков сказал, что оно будет находиться в зоне ответственности милиции. Будут созданы списки людей, которые выразили желание добровольно обеспечивать безопасность.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вы правильно сказали, безопасность своих домов, своих родных и близких. Безопасность определенных объектов. И милиция будет оказывать помощь в обучении. В обучении владения оружием, в обучении, как нести службу, что необходимо делать. И на сегодня, я хочу сказать, таких людей очень много. Хочу заметить, это не только будет непосредственно ополчение подчиняться начальнику, например, районного отдела милиции. Это может быть просто участковый инспектор милиции, который обслуживает тот или иной участок. И он будет руководить народным ополчением как человек, который знает людей, которому люди верят и за которым люди пойдут.