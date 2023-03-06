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Кубраков о новом подразделении беспилотников: уже стоят на вооружении у наших спецподразделений

06 марта 2023 07:20
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Ударные дроны уже есть на вооружении внутренних войск, у наших спецподразделений. Об этом министр МВД Беларуси Иван Кубраков рассказал в программе «Неделя». 

Кубраков о новом подразделении беспилотников: уже стоят на вооружении у наших спецподразделений-1

Говоря о новом подразделении беспилотной авиации, глава МВД отметил, что дроны сегодня в стране применяются не только для отслеживания оперативной обстановки на определенной территории, при поисковых операциях, но и предполагаемых ударных целях. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:   
Способны при необходимости остановить транспортное средство с преступниками. Если будет необходимость, то и уничтожить. Мы работаем сегодня и на приграничье. Поэтому на сегодня в арсенале органов внутренних дел и во внутренних войсках имеется вся необходимая техника и вооружение, чтобы навести порядок и не допустить совершения преступлений на территории нашей страны. 

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# Беспилотники # общество # Иван Кубраков

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