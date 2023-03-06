Глава МВД Кубраков рассказал о выдаче оружия бойцам народного ополчения

Оружие просто так бойцам народного ополчения выдаваться не будет. Каждый человек пройдет проверку, рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в программе «Неделя».

Глава МВД отметил, что при разработке закона этот вопрос был учтен.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

И, конечно, мы видели, что происходило в Украине. Когда к магазинам подвозили ящики с оружием и брали все, кто хотел. Понятно, что оружие и попадало в руки преступников, и потом его перепродавали, и так далее. Разработан целый алгоритм, система. Каждый человек будет проверен. И оружие просто так выдаваться не будет.

По словам министра, в обязательном порядке будет вестись учет, кому выдается оружие. Сказал он и о том, что бойцы народного ополчения будут находиться на определенном постоянном контроле.