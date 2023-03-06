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Глава МВД Кубраков рассказал о выдаче оружия бойцам народного ополчения

06 марта 2023 06:35
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Оружие просто так бойцам народного ополчения выдаваться не будет. Каждый человек пройдет проверку, рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в программе «Неделя». 

Глава МВД Кубраков рассказал о выдаче оружия бойцам народного ополчения-1

Глава МВД отметил, что при разработке закона этот вопрос был учтен. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: 
И, конечно, мы видели, что происходило в Украине. Когда к магазинам подвозили ящики с оружием и брали все, кто хотел. Понятно, что оружие и попадало в руки преступников, и потом его перепродавали, и так далее. Разработан целый алгоритм, система. Каждый человек будет проверен. И оружие просто так выдаваться не будет. 

По словам министра, в обязательном порядке будет вестись учет, кому выдается оружие. Сказал он и о том, что бойцы народного ополчения будут находиться на определенном постоянном контроле. 

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# Оружие и боеприпасы # общество # Иван Кубраков

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