«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 8 марта

Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий и пособий за 8 марта начнется сегодня, 6 марта, в Витебске, Могилеве и Минске. Предстоящая среда – праздничная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси официально установленный выходной, и практически все отделения связи будут закрыты. В почтовых объектах Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей пенсии и пособия выплатят 7 марта. В Международный женский день, 8 марта, работать будут только дежурные отделения почты.