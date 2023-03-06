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«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 8 марта

06 марта 2023 07:31
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Новости Беларуси. Досрочная выплата пенсий и пособий за 8 марта начнется сегодня, 6 марта,  в Витебске, Могилеве и Минске. Предстоящая среда – праздничная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 8 марта-1

В Беларуси официально установленный выходной, и практически все отделения связи будут закрыты. В почтовых объектах Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей пенсии и пособия выплатят 7 марта. В Международный женский день, 8 марта, работать будут только дежурные отделения почты.

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# Пенсии # общество # Фотофакт

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