По акции и не только. Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске»

Новости Беларуси. «Славянский базар» все ближе. Билеты на концерты Международного фестиваля искусств начнут продавать уже сегодня, 6 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, дирекция творческого форума подготовила сюрприз для зрителей в преддверии Международного женского дня. С этого понедельника стартует акция, которая продлится до 12 марта: при покупке и бронировании билетов предоставляется скидка в размере восьми рублей. Предложение действует как для физических, так и для юридических лиц.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Долгожданные дни и новости наступили не только для дирекции фестиваля, в первую очередь – для зрителей. Мы стартовали нашу программу. Особенностью этого года является то, что это не только опубликование программы Летнего амфитеатра, но и других наших больших площадок. Это программа сольных концертов Концертного зала «Витебск», программа площадки нового open air возле концертного зала.

Билеты по акции и не только зрители смогут приобрести сразу в нескольких точках продажи. Для комфорта поклонников масштабного международного фестиваля в Витебске откроют еще одну билетную кассу. Она разместится рядом с дирекцией форума.