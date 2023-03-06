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По акции и не только. Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске»

06 марта 2023 07:25
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Новости Беларуси. «Славянский базар» все ближе. Билеты на концерты Международного фестиваля искусств начнут продавать уже сегодня, 6 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По акции и не только. Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске»-1

Кроме того, дирекция творческого форума подготовила сюрприз для зрителей в преддверии Международного женского дня. С этого понедельника стартует акция, которая продлится до 12 марта: при покупке и бронировании билетов предоставляется скидка в размере восьми рублей. Предложение действует как для физических, так и для юридических лиц.

По акции и не только. Стартовала продажа билетов на «Славянский базар в Витебске»-4

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Долгожданные дни и новости наступили не только для дирекции фестиваля, в первую очередь – для зрителей. Мы стартовали нашу программу. Особенностью этого года является то, что это не только опубликование программы Летнего амфитеатра, но и других наших больших площадок. Это программа сольных концертов Концертного зала «Витебск», программа площадки нового open air возле концертного зала.

Билеты по акции и не только зрители смогут приобрести сразу в нескольких точках продажи. Для комфорта поклонников масштабного международного фестиваля в Витебске откроют еще одну билетную кассу. Она разместится рядом с дирекцией форума.

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# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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