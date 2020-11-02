Глава МВД Иван Кубраков: сегодня есть определённые проблемы в охране общественного порядка в Минске

Новости Беларуси. Ситуация с соблюдением правопорядка в Минске, а также в стране в целом находится под полным контролем милиции. Об этом журналистам заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

На сегодняшний день есть определенные проблемы, вы знаете, в том числе и в охране общественного порядка в городе Минске. С этой проблемой надо тоже разобраться. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, необходим определенный диалог – диалог с людьми, с организациями, предприятиями. Работать необходимо на сегодняшний день и с учреждениями образования. Необходимо людям объяснять, что они могут потерять, выходя на улицу и устраивая какие-то беспорядки. Что было у нас до 9 августа – спокойный город Минск. Я уверен и сделаю все (вся милиция сделает) для того, чтобы мир и спокойствие, которые были, остались. И Республика Беларусь всегда славилась именно спокойствием и правопорядком у нас на территории.

Михаил Гриб был представлен коллективу министром МВД. Иван Кубраков, в свою очередь, много лет отдал службе в минской милиции.