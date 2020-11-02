Александр Лукашенко: государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси

Новости Беларуси. Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Государство всегда будет привержено межконфессиональному миру в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с митрополитом Вениамином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в Беларуси зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений. Православие крупнейшее из них.
2 ноября лидеры государства и православной Беларуси обсудили ряд актуальных проблем, в частности взаимоотношение церкви и государства, борьбу с COVID-19 и политическую ситуацию в стране.