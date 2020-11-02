«Я как раз оттуда, и у меня сразу замерло сердце». В Витебской области установили личность погибшего солдата ВОВ

Новости Беларуси. В Витебской области установили личность солдата Великой Отечественной войны, останки которого были обнаружены во время поисковых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В захоронении была найдена медаль «За боевые заслуги». Она принадлежала уроженцу Чувашии Василию Меньшову. Знаков отличия старший сержант за время службы удостаивался дважды – за спасение на поле боя раненого командира и за уничтожение врагов на переднем крае обороны.

Данные о биографии солдата прерываются в ноябре 1943 года. Пролить свет на судьбу Василия Меньшова удалось лишь сейчас. До этого он считался пропавшим без вести. Исследователи также связались с родственниками павшего героя. По их просьбе останки солдата переданы в Чувашию для захоронения на его родине.