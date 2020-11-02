«Я как раз оттуда, и у меня сразу замерло сердце». В Витебской области установили личность погибшего солдата ВОВ

Новости Беларуси. В Витебской области установили личность солдата Великой Отечественной войны, останки которого были обнаружены во время поисковых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебской области установили личность солдата Великой Отечественной войны, останки которого были обнаружены во время поисковых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В захоронении была найдена медаль «За боевые заслуги». Она принадлежала уроженцу Чувашии Василию Меньшову. Знаков отличия старший сержант за время службы удостаивался дважды – за спасение на поле боя раненого командира и за уничтожение врагов на переднем крае обороны.
Данные о биографии солдата прерываются в ноябре 1943 года. Пролить свет на судьбу Василия Меньшова удалось лишь сейчас. До этого он считался пропавшим без вести. Исследователи также связались с родственниками павшего героя. По их просьбе останки солдата переданы в Чувашию для захоронения на его родине.
Валерий Галямин, участник поискового отряда «Патриот» (Россия):
В общем чате вышла новость: подняли бойца с медалью, идентифицировали. И, соответственно, написан был адрес – Чувашская республика, Порецкий район, село Антипенко. А я как раз оттуда, и у меня сразу замерло сердце. Сколько я уже занимался поисковой работой, и тут из моего села ребята из Беларуси подняли и идентифицировали. И тут уже сразу возникло не то что мнение, а задача – непременно доставить его домой, на родину.
Во время раскопок в Витебской области удалось обнаружить останки 38 солдат, которые погибли в боях по освобождению Лиозненского района. 31 октября состоялась торжественная церемония их перезахоронения на воинской могиле в деревне Великое Село. Всего же на территории района 89 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч солдат и офицеров.