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Начальник ГУВД Мингорисполкома: ситуация с соблюдением правопорядка в стране под полным контролем милиции

02 ноября 2020 11:19
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Новости Беларуси. Ситуация с соблюдением правопорядка в Минске, а также в стране в целом находится под полным контролем милиции. Об этом журналистам заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник ГУВД Мингорисполкома: ситуация с соблюдением правопорядка в стране под полным контролем милиции-1

Михаила Гриба 2 ноября представили коллективу. На должность руководителя столичной милиции он назначен Президентом 29 октября, ранее возглавлял УВД Витебского Облисполкома. Впрочем, коллеги в столице его знают. Михаил Гриб больше двух лет был начальником милиции общественной безопасности в Минске.

Как было отмечено, сегодня в городе сложилась непростая обстановка. Однако правоохранители готовы на нее грамотно реагировать. Кроме обеспечения безопасности, милиция будет делать упор на профилактическую, а также работу с обращениями граждан.

Начальник ГУВД Мингорисполкома: ситуация с соблюдением правопорядка в стране под полным контролем милиции-4

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Задач довольно много стоит. И министром сегодня было обозначено, и главой государства было обозначено при моем назначении. Самое основное по всем направлениям обеспечить безопасность и правопорядок. Все, что происходило или происходит на улице… Ситуация подконтрольна нами всеми, не только столичным регионом, а всем Министерством внутренних дел нашей страны. В дальнейшем будем продолжать осуществлять эту безопасность, которая на сегодняшний день у нас имеется.

# Милиция Беларуси # общество # Михаил Гриб # Александр Лукашенко # Фотофакт

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