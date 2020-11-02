Начальник ГУВД Мингорисполкома: ситуация с соблюдением правопорядка в стране под полным контролем милиции

Новости Беларуси. Ситуация с соблюдением правопорядка в Минске, а также в стране в целом находится под полным контролем милиции. Об этом журналистам заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация с соблюдением правопорядка в Минске, а также в стране в целом находится под полным контролем милиции. Об этом журналистам заявил начальник ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаила Гриба 2 ноября представили коллективу. На должность руководителя столичной милиции он назначен Президентом 29 октября, ранее возглавлял УВД Витебского Облисполкома. Впрочем, коллеги в столице его знают. Михаил Гриб больше двух лет был начальником милиции общественной безопасности в Минске.
Как было отмечено, сегодня в городе сложилась непростая обстановка. Однако правоохранители готовы на нее грамотно реагировать. Кроме обеспечения безопасности, милиция будет делать упор на профилактическую, а также работу с обращениями граждан.
Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Задач довольно много стоит. И министром сегодня было обозначено, и главой государства было обозначено при моем назначении. Самое основное – по всем направлениям обеспечить безопасность и правопорядок. Все, что происходило или происходит на улице… Ситуация подконтрольна нами всеми, не только столичным регионом, а всем Министерством внутренних дел нашей страны. В дальнейшем будем продолжать осуществлять эту безопасность, которая на сегодняшний день у нас имеется.