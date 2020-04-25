Наталья Кочанова на республиканском субботнике: «От традиций отказываться нельзя»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Когда мы все собираемся для того, чтобы выполнить определенный объем работы, поучаствовать в этом традиционном для нас мероприятии, это, вы знаете, даже и морально очень вдохновляет, по-моему, всех. Когда мы не просто на работе собираемся за обсуждением каких-то документов, а когда мы можем вот здесь вместе провести хоть небольшой промежуток времени, но вместе с коллективом. Это тоже очень замечательно. От традиций отказываться нельзя!