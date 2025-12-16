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Unherd: отказавшись от НАТО, Зеленский признал политические реалии

16 декабря 2025 11:44
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Unherd: отказавшись от НАТО, Зеленский признал политические реалии-0

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов оставить стремление Украины вступить в НАТО, предлагая взамен гарантии безопасности от США и союзников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Unherd.

Такое заявление было воспринято не как компромисс, а как признание реальности: двери альянса фактически никогда не были открыты для Киева, ввиду технических сложностей и позиции России.

Ранее немецкий канцлер объявила о соглашении предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье устава НАТО. При этом лидер США Дональд Трамп выразил убежденность, что сможет убедить Москву принять подобные условия.

Россия не раз заявляла о своем категорическом несогласии со вступлением Украины в НАТО. Генсек альянса отметил, что единой позиции союзников по этому вопросу нет. Хотя стремление Киева к евроатлантической интеграции закреплено в ее конституции, Москва настаивает на возвращении страны к нейтральному и внеблоковому статусу.

Фото: pixabay

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