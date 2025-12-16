Forbes: Кэмерон стал долларовым миллиардером – $1,1 млрд

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон стал миллиардером, его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Основным фактором стал успех новой картины «Аватар: Пламя и пепел», который может превысить 2 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС.

Кэмерон присоединился к узкому кругу режиссеров-миллиардеров наряду с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри.

Он получил широкую известность после выхода «Терминатора», а позже снял такие культовые фильмы, как «Чужие», «Титаник» и «Аватар».

За «Титаник» режиссер был удостоен «Оскара» и «Золотого глобуса», а «Аватар» тоже принес ему признание и награды.

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