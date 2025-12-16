Прямой эфир

Forbes: Кэмерон стал долларовым миллиардером – $1,1 млрд

16 декабря 2025 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Forbes: Кэмерон стал долларовым миллиардером – $1,1 млрд-0

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон стал миллиардером, его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. 
Основным фактором стал успех новой картины «Аватар: Пламя и пепел», который может превысить 2 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС.

Кэмерон присоединился к узкому кругу режиссеров-миллиардеров наряду с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри.

Он получил широкую известность после выхода «Терминатора», а позже снял такие культовые фильмы, как «Чужие», «Титаник» и «Аватар».

За «Титаник» режиссер был удостоен «Оскара» и «Золотого глобуса», а «Аватар» тоже принес ему признание и награды.

Фото: Pinterest

Другие новости рубрики

Все новости
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
16 декабря 2025 10:46

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд

В Липецкой области подростки пытались подорвать нефтепровод Дружба
16 декабря 2025 09:35

В Липецкой области подростки пытались подорвать нефтепровод Дружба

Политик Лелуш: Макрон, заботясь о Зеленском, оставил Францию без денег
16 декабря 2025 09:13

Политик Лелуш: Макрон, заботясь о Зеленском, оставил Францию без денег