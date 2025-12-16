Как развивается киберспорт в Беларуси? Поговорили с председателем Федерации

Настасья Пинчук, корреспондент:

Вместо футбольного поля здесь огромный виртуальный мир на экранах. За этими компьютерами сидят не просто игроки, а настоящие атлеты нового поколения.

Киберспорт – это наше настоящее, где для победы нужны высочайшая скорость реакции, стратегическое мышление, выносливость, а также способность виртуозно владеть мышью и умело бегать пальцами по клавиатуре персонального компьютера. К слову, белорусские киберспортсмены уже активно осваивают это направление.

Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта:

История началась больше 20 лет назад. Мы начали проводить первые турниры в рамках клубов. В 2005 году у нас появился первый международный турнир, и мы выехали в Сингапур. После этого каждый год мы куда-то выезжали. Очень много было Азии, были Соединенные Штаты Америки, Лос-Анджелес. Поездили по всему свету. При этом всем параллельно развивался профессиональный киберспорт, где команды собирались за контракты, зарплаты. В 2016-м мы обратили на это внимание. У нас получилось провести один очень крупный турнир здесь, в республике, на «Минск-арене».Социум готов к проведению больших турниров, и мы этим плотно занялись.

Сборная Беларуси не раз ярко проявляла себя на международной арене. В этом году команда взяла серебро на чемпионате Европы. Сейчас ребята готовятся к новым турнирам. Важно отметить, киберспорт – это серьезная профессиональная дисциплина наравне с традиционными видами спорта, где есть место высоким достижениям и четким целям.