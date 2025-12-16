Официального запроса от Вильнюса на организацию встречи с белорусской стороной не поступало – МИД

Официального запроса от Вильнюса на организацию встречи с белорусской стороной не поступало – об этом заявили в МИД нашей страны. Однако Минск ожидает, что публичная готовность Литвы будет наконец подкреплена конкретным официальным предложением. После этого белорусская сторона готова незамедлительно приступить к предметной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 15 декабря появилось сообщение, что Литва предлагает вести переговоры с Беларусью по пограничному урегулированию на уровне послов по особым поручениям. До этого Вильнюс отказывался от дипломатических контактов с Минском, считая, что технического диалога между пограничным службами достаточно для урегулирования вопросов.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Хотели бы отметить эволюцию публичных заявлений литовской стороны, которая перешла от категоричного отказа от любого политического диалога к выражению готовности к контактам на уровне посла по особым поручениям. Подобный разрыв между публичными заявлениями и отсутствием конкретных официальных шагов затрудняет оценку реальности намерений литовской стороны.

В свою очередь, Беларусь последовательно и ответственно подходит к вопросу диалога и в очередной раз подтверждает свою открытость для консультаций на соответствующем уровне в целях обсуждения всего комплекса двусторонних проблем, включая пограничные.

В МИД Беларуси напомнили, что для соответствующих консультаций существует прочная правовая основа: один из пунктов договора о режиме белорусско-литовской государственной границы предписывает сторонам, не достигшим договоренности между пограничными уполномоченными, урегулировать разногласия на дипломатическом уровне.