Глава МАГАТЭ: очень приятно, что наше агентство принимало участие в строительстве БелАЭС

Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в разного рода опасные авантюры не бросается. Такие тезисы звучали во Дворце Независимости во время переговоров Президента нашей страны с главой МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рафаэль Гросси назвал опыт сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ примером, отметив важность того, что наша страна на самом высоком уровне выражает приверженность обеспечению ядерной безопасности.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:

Мы обсудили ряд очень важных вопросов в открытой и доверительной обстановке. Прежде всего это касалось деликатной обстановки в регионе, конфликта в Украине, вызовов и опасностей, которые несет в себе ситуация в регионе. Я смог подробно проинформировать господина Президента о работе МАГАТЭ, которую ведет наше агентство, начиная с самого начала конфликта, по обеспечению ядерной безопасности на атомных электростанциях Украины. Было очень важно услышать личную позицию Президента Беларуси, его подходы к обеспечению ядерной безопасности и мира в регионе. И эти подходы он передал мне в очень четкой, открытой манере. Мы понимаем, насколько важным для белорусской экономики было строительство собственной станции. И нам очень приятно, что наше агентство принимало самое непосредственное участие в ее строительстве, обеспечении безопасности этого объекта.