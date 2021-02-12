Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях

Новости Беларуси. За два дня на форуме успели выступить далеко не все делегаты, но их позицию Президент просил обязательно донести до народа через СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За два дня на форуме успели выступить далеко не все делегаты, но их позицию Президент просил обязательно донести до народа через СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Мой очередной собеседник – Петр Симоненко, лидер Компартии Украины. Петр Николаевич, добрый день! Он был сегодня действительно добрым?
Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:
Знаете, для меня он знаковый.
Игорь Позняк:
Для нас тоже.
Петр Симоненко:
Да. И когда мы говорим о добре, то мы прежде всего рассматриваем с вами то, к чему мы готовимся, придя на это совещание, собрание – а это собрание огромнейший статус имеет потому, что представляет все регионы, обсуждаются главные вопросы – это программа социально-экономического развития. Поэтому я считаю, что сегодня можно с уверенностью говорить, что делегаты этого собрания начали добрые дела. Поэтому и день добрый, коль приняли такое решение, что этот план утвержден.
Игорь Позняк:
Петр Николаевич, я очень внимательно в прямом эфире слушал ваше выступление. Такой неожиданны момент, когда из уст коммуниста звучит отсылка к христианским ценностям. Повторите, пожалуйста, в нашем прямом эфире ту самую христианскую ценность, заповедь, которую вы увязали с этой нынешней ситуацией.
Петр Симоненко:
Вы знаете, это не какой-то популизм, это глубокое понимание и истории нашей, и ответственности сегодня по делам, прежде всего перед гражданами, которые вверяют нам сегодня свои судьбы, в том числе и как политикам. Почему я дважды сослался именно в своем коротком очень выступлении к этим ценностям? Во-первых, тезис, который был изложен как главный лозунг – это «Единство! Развитие! Независимость!». И к этому стремится правительство, глава государства для того, чтобы план был подчинен как раз этой цели – развитию на 2021-2025 годы. Коль мы говорим о единстве, безусловно, здесь речь идет о единстве в действиях. А заповеди как говорят: судите не по словам, а по делам их. Так я и обратился к депутатам, делегатам прежде всего, исходя из того, что не разговорами сегодня надо убеждать людей. Если прошлый год показал, что, к сожалению, есть те, кто были подвержены популистским заявлениям и влиянию, оказываемому на ход развития Беларуси со стороны Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки, то сегодня, именно возвращаясь к нашим ценностям, надо каждого политика судить по делам – это первое.
И второе. Я, естественно, обращаясь, сказал, что я коммунист, но искренне хочу вам пожелать: дай бог, чтобы вам хватило и мужества, и стойкости. Чтобы у вас хватило именно понимания своей ответственности, потому что это тоже имеет значение для нас, участников этого собрания, и для граждан Беларуси.
И третий момент. Вот здесь, в третьем моменте, учитывая события прошлого года, учитывая, какие накладки идут сегодня и на Украину – как вы понимаете, Украину просто из союза трех сестер – Украины, Беларуси и России – оторвали. Оторвали, потому что, к сожалению, нашлись внутри Украины силы и граждане, которые в трех соснах запутались. Поэтому я и предложил: давайте мы сегодня дадим ответ себе, исходя из того, что тот же Христос в Нагорной проповеди сказал: не отдавайте святыни псам. Есть святыни, есть своя семья, есть дед и прадед, которые это все создавали и строили, и есть великие дела и подвиги, которые совершены. Нельзя отдавать тем, кто сегодня пришел с грязными намерениями прежде всего использовать белорусов. В том числе как в Украине.
Я не случайно сказал, что все это надо рассматривать в контексте ошибок в Украине – использовать как рабочую силу, как быдло тех, кто должен обслуживать чьи-то интересы. А территория эта для того, чтобы удовлетворять свои экономические интересы – я имею в виду, это прежде всего Европа и Запад. Учитывая, что происходит, и когда и познакомился глубоко с вашей программой, я еще раз для себя определил, что я обращусь с этими словами, чтобы люди понимали. Можно сколько угодно говорить о приватизации, давайте разберемся на примере Украины – а кому она служит сегодня? Ведь через приватизацию, что забрали эти заводы у Украины, там, по сути дела, лишили источника жизни города Украины. Смотрите, судостроение потеряла Украина – а все флагманы советского военно-морского флота строились в Николаеве. Украина потеряла сельхозмашиностроение – мы тракторы строили и собирали по 100 тысяч тракторов в год (сегодня и двух тысяч не собираем). Украина потеряла радиоэлектронику, Украина потеряла легкую промышленность и многое другое. Разве это не дает оснований сегодня обратиться к нашим братьям-белорусам и сказать: «Будьте осторожны»? Все эти заманушки, которые, говорят, приводят к другому – приводят к тому, что ценности другие навязывает. И когда он говорит о том, что несет благо, а у него в глазах одни нули только, и в основном шестизначные – никогда не жди добра, что человек сделает добро, чтобы он жизнь посвятил народу, а не себе. Они только думают, как карман наворовать.
Посмотрите, внешнее управление Украины – это же результат того, что сформировалась армия мародеров, которая разграбила заводы. Потом их превратили в марионеток. А сегодня вслух – те же американцы. Американцы в том числе завязали гражданскую войну на Донбассе. И это приводит к тому, что полностью внешнее управление сегодня: министр финансов – американка, министр здравоохранения – американка, а украинский народ только для того, чтобы эксперименты проводить, в том числе различных лекарственных препаратов и прочее. Я об этом неслучайно сказал – святыни берегите. И если вы не поверили мне, допустим, как коммунисту, то я как коммунист убежденный искренне говорю: давайте тогда обратитесь к тысячелетней истории, обратитесь к Святому писанию, обратитесь к тому, что вы сохраняете веру, а это значит чистоту своей души. В чистоте души найдите место и заповедям Христа.
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