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Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях

12 февраля 2021 14:37
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Новости Беларуси. За два дня на форуме успели выступить далеко не все делегаты, но их позицию Президент просил обязательно донести до народа через СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях-1

Игорь Позняк, СТВ:
Мой очередной собеседник – Петр Симоненко, лидер Компартии Украины. Петр Николаевич, добрый день! Он был сегодня действительно добрым?

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:
Знаете, для меня он знаковый.

Игорь Позняк:
Для нас тоже.

Можно с уверенностью говорить, что делегаты этого собрания начали добрые дела

Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях-4

Петр Симоненко:
Да. И когда мы говорим о добре, то мы прежде всего рассматриваем с вами то, к чему мы готовимся, придя на это совещание, собрание – а это собрание огромнейший статус имеет потому, что представляет все регионы, обсуждаются главные вопросы – это программа социально-экономического развития. Поэтому я считаю, что сегодня можно с уверенностью говорить, что делегаты этого собрания начали добрые дела. Поэтому и день добрый, коль приняли такое решение, что этот план утвержден.

Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях-7

Игорь Позняк:
Петр Николаевич, я очень внимательно в прямом эфире слушал ваше выступление. Такой неожиданны момент, когда из уст коммуниста звучит отсылка к христианским ценностям. Повторите, пожалуйста, в нашем прямом эфире ту самую христианскую ценность, заповедь, которую вы увязали с этой нынешней ситуацией.

Не разговорами сегодня надо убеждать людей. К сожалению, есть те, кто подвержен популистским заявлениям и влиянию

Петр Симоненко:
Вы знаете, это не какой-то популизм, это глубокое понимание и истории нашей, и ответственности сегодня по делам, прежде всего перед гражданами, которые вверяют нам сегодня свои судьбы, в том числе и как политикам. Почему я дважды сослался именно в своем коротком очень выступлении к этим ценностям? Во-первых, тезис, который был изложен как главный лозунг – это «Единство! Развитие! Независимость!». И к этому стремится правительство, глава государства для того, чтобы план был подчинен как раз этой цели – развитию на 2021-2025 годы. Коль мы говорим о единстве, безусловно, здесь речь идет о единстве в действиях. А заповеди как говорят: судите не по словам, а по делам их. Так я и обратился к депутатам, делегатам прежде всего, исходя из того, что не разговорами сегодня надо убеждать людей. Если прошлый год показал, что, к сожалению, есть те, кто были подвержены популистским заявлениям и влиянию, оказываемому на ход развития Беларуси со стороны Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки, то сегодня, именно возвращаясь к нашим ценностям, надо каждого политика судить по делам – это первое.

И второе. Я, естественно, обращаясь, сказал, что я коммунист, но искренне хочу вам пожелать: дай бог, чтобы вам хватило и мужества, и стойкости. Чтобы у вас хватило именно понимания своей ответственности, потому что это тоже имеет значение для нас, участников этого собрания, и для граждан Беларуси.

И третий момент. Вот здесь, в третьем моменте, учитывая события прошлого года, учитывая, какие накладки идут сегодня и на Украину – как вы понимаете, Украину просто из союза трех сестер – Украины, Беларуси и России – оторвали. Оторвали, потому что, к сожалению, нашлись внутри Украины силы и граждане, которые в трех соснах запутались. Поэтому я и предложил: давайте мы сегодня дадим ответ себе, исходя из того, что тот же Христос в Нагорной проповеди сказал: не отдавайте святыни псам. Есть святыни, есть своя семья, есть дед и прадед, которые это все создавали и строили, и есть великие дела и подвиги, которые совершены. Нельзя отдавать тем, кто сегодня пришел с грязными намерениями прежде всего использовать белорусов. В том числе как в Украине.

Украина потеряла легкую промышленность и многое другое. Разве это не дает оснований сегодня обратиться к нашим братьям-белорусам?

Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях-10

Я не случайно сказал, что все это надо рассматривать в контексте ошибок в Украине – использовать как рабочую силу, как быдло тех, кто должен обслуживать чьи-то интересы. А территория эта для того, чтобы удовлетворять свои экономические интересы – я имею в виду, это прежде всего Европа и Запад. Учитывая, что происходит, и когда и познакомился глубоко с вашей программой, я еще раз для себя определил, что я обращусь с этими словами, чтобы люди понимали. Можно сколько угодно говорить о приватизации, давайте разберемся на примере Украины – а кому она служит сегодня? Ведь через приватизацию, что забрали эти заводы у Украины, там, по сути дела, лишили источника жизни города Украины. Смотрите, судостроение потеряла Украина – а все флагманы советского военно-морского флота строились в Николаеве. Украина потеряла сельхозмашиностроение – мы тракторы строили и собирали по 100 тысяч тракторов в год (сегодня и двух тысяч не собираем). Украина потеряла радиоэлектронику, Украина потеряла легкую промышленность и многое другое. Разве это не дает оснований сегодня обратиться к нашим братьям-белорусам и сказать: «Будьте осторожны»? Все эти заманушки, которые, говорят, приводят к другому – приводят к тому, что ценности другие навязывает. И когда он говорит о том, что несет благо, а у него в глазах одни нули только, и в основном шестизначные – никогда не жди добра, что человек сделает добро, чтобы он жизнь посвятил народу, а не себе. Они только думают, как карман наворовать.

Посмотрите, внешнее управление Украины – это же результат того, что сформировалась армия мародеров, которая разграбила заводы. Потом их превратили в марионеток. А сегодня вслух – те же американцы. Американцы в том числе завязали гражданскую войну на Донбассе. И это приводит к тому, что полностью внешнее управление сегодня: министр финансов – американка, министр здравоохранения – американка, а украинский народ только для того, чтобы эксперименты проводить, в том числе различных лекарственных препаратов и прочее. Я об этом неслучайно сказал – святыни берегите. И если вы не поверили мне, допустим, как коммунисту, то я как коммунист убежденный искренне говорю: давайте тогда обратитесь к тысячелетней истории, обратитесь к Святому писанию, обратитесь к тому, что вы сохраняете веру, а это значит чистоту своей души. В чистоте души найдите место и заповедям Христа.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Петр Симоненко # Игорь Позняк # Фотофакт

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