Глава Компартии Украины обратился к белорусам на ВНС: коль мы говорим о единстве, то здесь речь идёт о единстве в действиях

Новости Беларуси. За два дня на форуме успели выступить далеко не все делегаты, но их позицию Президент просил обязательно донести до народа через СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Мой очередной собеседник – Петр Симоненко, лидер Компартии Украины. Петр Николаевич, добрый день! Он был сегодня действительно добрым? Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Знаете, для меня он знаковый. Игорь Позняк:

Для нас тоже. Можно с уверенностью говорить, что делегаты этого собрания начали добрые дела

Петр Симоненко:

Да. И когда мы говорим о добре, то мы прежде всего рассматриваем с вами то, к чему мы готовимся, придя на это совещание, собрание – а это собрание огромнейший статус имеет потому, что представляет все регионы, обсуждаются главные вопросы – это программа социально-экономического развития. Поэтому я считаю, что сегодня можно с уверенностью говорить, что делегаты этого собрания начали добрые дела. Поэтому и день добрый, коль приняли такое решение, что этот план утвержден.

Игорь Позняк:

Петр Николаевич, я очень внимательно в прямом эфире слушал ваше выступление. Такой неожиданны момент, когда из уст коммуниста звучит отсылка к христианским ценностям. Повторите, пожалуйста, в нашем прямом эфире ту самую христианскую ценность, заповедь, которую вы увязали с этой нынешней ситуацией. Не разговорами сегодня надо убеждать людей. К сожалению, есть те, кто подвержен популистским заявлениям и влиянию Петр Симоненко:

Вы знаете, это не какой-то популизм, это глубокое понимание и истории нашей, и ответственности сегодня по делам, прежде всего перед гражданами, которые вверяют нам сегодня свои судьбы, в том числе и как политикам. Почему я дважды сослался именно в своем коротком очень выступлении к этим ценностям? Во-первых, тезис, который был изложен как главный лозунг – это «Единство! Развитие! Независимость!». И к этому стремится правительство, глава государства для того, чтобы план был подчинен как раз этой цели – развитию на 2021-2025 годы. Коль мы говорим о единстве, безусловно, здесь речь идет о единстве в действиях. А заповеди как говорят: судите не по словам, а по делам их. Так я и обратился к депутатам, делегатам прежде всего, исходя из того, что не разговорами сегодня надо убеждать людей. Если прошлый год показал, что, к сожалению, есть те, кто были подвержены популистским заявлениям и влиянию, оказываемому на ход развития Беларуси со стороны Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки, то сегодня, именно возвращаясь к нашим ценностям, надо каждого политика судить по делам – это первое. И второе. Я, естественно, обращаясь, сказал, что я коммунист, но искренне хочу вам пожелать: дай бог, чтобы вам хватило и мужества, и стойкости. Чтобы у вас хватило именно понимания своей ответственности, потому что это тоже имеет значение для нас, участников этого собрания, и для граждан Беларуси. И третий момент. Вот здесь, в третьем моменте, учитывая события прошлого года, учитывая, какие накладки идут сегодня и на Украину – как вы понимаете, Украину просто из союза трех сестер – Украины, Беларуси и России – оторвали. Оторвали, потому что, к сожалению, нашлись внутри Украины силы и граждане, которые в трех соснах запутались. Поэтому я и предложил: давайте мы сегодня дадим ответ себе, исходя из того, что тот же Христос в Нагорной проповеди сказал: не отдавайте святыни псам. Есть святыни, есть своя семья, есть дед и прадед, которые это все создавали и строили, и есть великие дела и подвиги, которые совершены. Нельзя отдавать тем, кто сегодня пришел с грязными намерениями прежде всего использовать белорусов. В том числе как в Украине. Украина потеряла легкую промышленность и многое другое. Разве это не дает оснований сегодня обратиться к нашим братьям-белорусам?