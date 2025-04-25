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Минобороны Пакистана: конфликт с Индией может перерасти в ядерное противостояние

25 апреля 2025 07:05
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Минобороны Пакистана: конфликт с Индией может перерасти в ядерное противостояние-0

Оборонное ведомство Пакистана указало на угрозу применения ядерного оружия в конфликте с Индией. Глава Минобороны Хаваджа Асиф заявил, что мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор. Он отметил, что обе страны – ядерные державы, приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

22 апреля текущего года был совершен теракт в туристическом городе Пахалгам. Жертвами произошедшего стали двадцать пять граждан Индии и один непалец. Устроившим террористический акт удалось скрыться. По сообщениям СМИ, индийская разведка обнаружила доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки к атаке террористов из группировки «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в Российской Федерации) в Пахалгаме.

Власти Индии почти на половину сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыли ключевой контрольно-пропускной пункт «Аттари» на границе. Приостановлено было и действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.

Совбез Пакистана со своей стороны сделал заявление о том, что страна приостанавливает действие всех двусторонних соглашений с Индией. Там также отметили, что воспримут в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Кроме того, Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт «Вагах» и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. 

# Индия

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