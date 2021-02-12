Игорь Брыло: несмотря на политические вызовы, сельчане сработали достаточно неплохо
Новости Беларуси. Во Дворце Республики 12 февраля находится информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становятся делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Сегодня оглядываемся обязательно назад, каким был прошлый очень непростой год, и обязательно смотрим вперед. Вот тот самый рубеж, который мы сейчас прошли, в сельском хозяйстве, – каким он был?
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно, год был очень интересный. Наверное, несмотря на политические вызовы, прежде всего несмотря на пандемический характер этого года, сельчане сработали достаточно неплохо. И я хочу сказать, что мы полностью обеспечили в очередной год продовольственную безопасность нашей страны и продали рекордное количество нашей продукции на экспорт.
Игорь Позняк:
Рекордное в этом году?
Игорь Брыло:
Да. Давайте с экспорта начнем. На 5,8 млрд долларов США мы продали. Мы увеличили диверсификацию нашего экспорта. У нас количество стран уже увеличилось до 116, осваиваем новые регионы Азии, страны Карибского бассейна, Америка, Европа, Африканский континент. И, конечно, надо отдать должное, что основная доля остается у нас в Российской Федерации. Хотя надо признать, что мы ежегодно по 5, по 7 процентов экспорт в Россию сокращаем. Ввиду разных причин, прежде всего того, что Россия сама развивает свое сельское хозяйство. И нам надо менее зависеть от монорынка Российской Федерации.
Игорь Позняк:
Ну это называется диверсификация.
Игорь Брыло:
Да. Но если даже посмотреть про тему экспорта на перспективу, то планируем на ближайшую пятилетку 7 млрд. Поэтому задача стоит достаточно амбициозная по экспорту, но, в принципе, сельчанам есть, что сказать.
Игорь Позняк:
В этом контексте весьма любопытный пример – китайский рынок. Здесь мы как закрепились?
Игорь Брыло:
Рынок Китая, конечно, очень своеобразный, мы прекрасно понимаем, что это огромное количество людей.
Игорь Позняк:
Очень требовательный.
Игорь Брыло:
Да, любой рынок требовательный. Вы знаете, любой рынок специфичный. Вкусовые качества, национальные традиции. Не каждый продукт, который потребляем мы с вами в Беларуси, будет потреблять китаец или какой-то другой гражданин другой страны.
Игорь Позняк:
И при прочих равных китайцы далеко не каждого пустят на свой рынок.
Игорь Брыло:
Да. Кстати, я могу это отметить: мы за рекордный промежуток времени, не обижая наших коллег из других стран, буквально за 2-2,5 года сертифицировали полностью на Китай всю нашу молочную отрасль, мясокомбинаты.
Игорь Позняк:
А для понимания, это не делается вот так вот, это достаточно сложный процесс.
Игорь Брыло:
Во всяком случае, в разговоре с нашими китайскими партнерами Франция стояла 13 лет в очереди, для примера. Конечно, надо отдать должное дружбе наших лидеров государств. От этого и пошло взаимоотношение и наших министерств.
Игорь Позняк:
Всепогодной дружбы, как говорят сами китайцы.
Игорь Брыло:
Да. Давайте цифры подведем по Китаю: много или мало, 255 миллионов мы реализовали нашей продукции. Конечно, наверное, для рынка Китая это еще мизер, но тем не менее более чем в два раза уже увеличили поставки в Китай. Основу составляют прежде всего молочные сухие продукты, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка. Начали пробовать поставки сыра, творога, мороженого, мясо говядины неплохо пошло, мясо птицы. Ну и, конечно, для нас надо расширять ассортимент продукции.
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