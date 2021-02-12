Игорь Брыло: несмотря на политические вызовы, сельчане сработали достаточно неплохо

Новости Беларуси. Во Дворце Республики 12 февраля находится информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становятся делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Сегодня оглядываемся обязательно назад, каким был прошлый очень непростой год, и обязательно смотрим вперед. Вот тот самый рубеж, который мы сейчас прошли, в сельском хозяйстве, – каким он был?

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, год был очень интересный. Наверное, несмотря на политические вызовы, прежде всего несмотря на пандемический характер этого года, сельчане сработали достаточно неплохо. И я хочу сказать, что мы полностью обеспечили в очередной год продовольственную безопасность нашей страны и продали рекордное количество нашей продукции на экспорт. Игорь Позняк:

Рекордное в этом году? Игорь Брыло:

Да. Давайте с экспорта начнем. На 5,8 млрд долларов США мы продали. Мы увеличили диверсификацию нашего экспорта. У нас количество стран уже увеличилось до 116, осваиваем новые регионы Азии, страны Карибского бассейна, Америка, Европа, Африканский континент. И, конечно, надо отдать должное, что основная доля остается у нас в Российской Федерации. Хотя надо признать, что мы ежегодно по 5, по 7 процентов экспорт в Россию сокращаем. Ввиду разных причин, прежде всего того, что Россия сама развивает свое сельское хозяйство. И нам надо менее зависеть от монорынка Российской Федерации. Игорь Позняк:

Ну это называется диверсификация.

Игорь Брыло:

Да. Но если даже посмотреть про тему экспорта на перспективу, то планируем на ближайшую пятилетку 7 млрд. Поэтому задача стоит достаточно амбициозная по экспорту, но, в принципе, сельчанам есть, что сказать. Игорь Позняк:

В этом контексте весьма любопытный пример – китайский рынок. Здесь мы как закрепились? Игорь Брыло:

Рынок Китая, конечно, очень своеобразный, мы прекрасно понимаем, что это огромное количество людей. Игорь Позняк:

Очень требовательный. Игорь Брыло:

Да, любой рынок требовательный. Вы знаете, любой рынок специфичный. Вкусовые качества, национальные традиции. Не каждый продукт, который потребляем мы с вами в Беларуси, будет потреблять китаец или какой-то другой гражданин другой страны. Игорь Позняк:

И при прочих равных китайцы далеко не каждого пустят на свой рынок. Игорь Брыло:

Да. Кстати, я могу это отметить: мы за рекордный промежуток времени, не обижая наших коллег из других стран, буквально за 2-2,5 года сертифицировали полностью на Китай всю нашу молочную отрасль, мясокомбинаты.