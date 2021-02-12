Ждать ли белорусам изменения цен в этом году? Объяснили в МАРТ

Игорь Позняк, СТВ : Буквально новость вчерашнего дня. Комитет госконтроля совместно с вашим ведомством и Федерацией профсоюзов займется мониторингом обоснованности цен на лекарственные препараты. То, что сейчас буквально на поверхности, скажем так. Как эта схема будет работать?

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Начну с того, что в январе в силу определенных причин мы обнаружили такой рост цен на лекарственные препараты. Прежде всего это связано с отменой льготы по налогу на добавленную стоимость.

Игорь Позняк:

Это такая евразийская история.

Андрей Картун:

Да, евразийская история. Уравнивались условия, скажем, хозяйствования в этом плане. У нас до недавнего времени на лекарственные средства налог не платили на добавленную стоимость, а в наших странах-партнерах платили.

Игорь Позняк:

Но у частников были варианты, как этот нюанс минимизировать для населения.

Андрей Картун:

Да, безусловно. Были, не сказать, что тотально произошел рост. Действительно, где были возможности, бизнес пошел на это, нет такого роста. Например, полностью перекладывание на население. Понятно, что здесь есть чувствительные препараты, которые каждый день нужны, поэтому здесь взвешенный подход. Первое, что мы сделали совместно с Минздравом, – провели серию встреч с крупнейшими импортерами и производителями, разобрались с ситуацией и в целом ориентировали рынок на то, что нам нужно каким-то образом изыскать резервы, чтобы компенсировать этот рост цен за счет налоговой составляющей. Как было отмечено Комитетом госконтроля, начали совместные контрольные мероприятия с нами. Мы будем выходить по областям, выборочно будем делать проверки по части ценообразования. Но это не говорит о том, что раньше мы этого не делали. Новый повод появился. Мы посмотрели топ самых покупаемых лекарств, мониторим мы на постоянной основе. Видим, что большинство подорожало с точки зрения налога, но разбираемся там, где есть определенные превышения. Посмотрим, как вся цепочка, начиная от самой цены, которая входит в страну, как она изменилась.