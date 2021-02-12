Ждать ли белорусам изменения цен в этом году? Объяснили в МАРТ
Новости Беларуси. Во Дворце Республики 12 февраля находится информационная команда СТВ. В выездной студии нашего телеканала гостями становятся делегаты, политологи, эксперты и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Буквально новость вчерашнего дня. Комитет госконтроля совместно с вашим ведомством и Федерацией профсоюзов займется мониторингом обоснованности цен на лекарственные препараты. То, что сейчас буквально на поверхности, скажем так. Как эта схема будет работать?
Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Начну с того, что в январе в силу определенных причин мы обнаружили такой рост цен на лекарственные препараты. Прежде всего это связано с отменой льготы по налогу на добавленную стоимость.
Игорь Позняк:
Это такая евразийская история.
Андрей Картун:
Да, евразийская история. Уравнивались условия, скажем, хозяйствования в этом плане. У нас до недавнего времени на лекарственные средства налог не платили на добавленную стоимость, а в наших странах-партнерах платили.
Игорь Позняк:
Но у частников были варианты, как этот нюанс минимизировать для населения.
Андрей Картун:
Да, безусловно. Были, не сказать, что тотально произошел рост. Действительно, где были возможности, бизнес пошел на это, нет такого роста. Например, полностью перекладывание на население. Понятно, что здесь есть чувствительные препараты, которые каждый день нужны, поэтому здесь взвешенный подход. Первое, что мы сделали совместно с Минздравом, – провели серию встреч с крупнейшими импортерами и производителями, разобрались с ситуацией и в целом ориентировали рынок на то, что нам нужно каким-то образом изыскать резервы, чтобы компенсировать этот рост цен за счет налоговой составляющей. Как было отмечено Комитетом госконтроля, начали совместные контрольные мероприятия с нами. Мы будем выходить по областям, выборочно будем делать проверки по части ценообразования. Но это не говорит о том, что раньше мы этого не делали. Новый повод появился. Мы посмотрели топ самых покупаемых лекарств, мониторим мы на постоянной основе. Видим, что большинство подорожало с точки зрения налога, но разбираемся там, где есть определенные превышения. Посмотрим, как вся цепочка, начиная от самой цены, которая входит в страну, как она изменилась.
Игорь Позняк:
Дождемся, наверное, итогов этого мониторинга. Что касается вашей основной компетенции: контроль над уровнем цен вообще и, в частности, регулирование цен на социально значимые товары. Что у нас сейчас в этом сегменте?
Андрей Картун:
Скажу так, что на ближайшую пятилетку у нас обозначена общая цель – это удержать инфляцию не более 5 %. В последние годы у нас некоторые периоды инфляция находилась на историческом минимуме, даже меньше 5 %.
Игорь Позняк:
На самом деле, очень важный показатель.
Андрей Картун:
Да, очень важный. Инфляция – очень сложный показатель, собирательный. Как говорится, если растет цена на какой-то один товар, это еще не инфляция. Инфляция – это рост цен на многие товары и одновременно.
Игорь Позняк, СТВ:
Наши зрители, вероятно, интересуются, с какими ценами они столкнутся в феврале, в июле, в сентябре?
Андрей Картун:
Действительно, оценка – такая вещь серьезная. По крайней мере, то, что мы для себя определили: впервые в этом году у нас появился такой показатель как индекс цен на социально значимые товары, в который входят 72 основные позиции, товары повседневного спроса (по сути их можно по-другому назвать). И наша основная задача, по сути, Президент вчера говорил: да, инфляция – это хорошо, нужно не допускать роста цен, но основной акцент сделать на социально значимые товары, в общем, что мы сейчас и делаем. По сути, все такие обширные мониторинги, контрольные мероприятия и меры ценового регулирования сконцентрированы как раз на социально значимых товарах, и, в общем-то, мы это и делаем сейчас. Мы ввели временно регулирование цен на социально значимые товары, на большинство из них, но регулирование, чтобы вы понимали, – это не установление каких-то предельных цен. Мы выбрали наиболее такой компромиссный, скажем, способ – это ограничить торговую надбавку импортеров, торговых сетей и рентабельность производителей.
Игорь Позняк:
Менее болезненно, скажем?
Андрей Картун:
Да, менее болезненно, потому что понятно, что нужно разбираться в каждом отдельном случае отдельно и по всей цепочке. Наша задача – не навредить производителю и не ущемить интересы покупателя, и чтобы на полке все-таки товар присутствовал в широком ассортименте.