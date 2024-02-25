Глава ЦИК рассказал, когда международные наблюдатели смогут дать полную оценку белорусским выборам
Возвращаемся в информационный центр ЦИК, который в эти дни работает в режиме нон-стоп и куда поступают оперативные данные о ходе голосования. Там находится и наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. Она готова поделиться информацией специально для программы «Неделя» на СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Уникальная возможность узнать последнюю информацию из первых уст. У нас в гостях председатель ЦИК Игорь Васильевич Карпенко. Как проходил единый день голосования и можно ли сказать, что он состоялся?
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Безусловно, можно сказать, что он состоялся. Если бы даже был порог явки на единый день голосования, который, кстати, был отменен и наше законодательство сейчас не предусматривает преодоление этого порога. Но если бы он был, мы бы уже в 12 часов дня могли сказать, что выборы состоялись, потому что к тому времени проголосовало более 50 % избирателей.
На 18:00 проголосовало чуть больше 70 % наших граждан, включенных в списки для голосования. Таким образом, единый день голосования движется к своему логическому завершению. В 21:00 мы выйдем в пресс-конференцию, сообщим информацию на 8 часов вечера. И комиссии в соответствии с теми методическими указаниями, которые подготовила Центральная избирательная комиссии, начнут заниматься подсчетом голосов и передавать первую информацию, которую мы намерены огласить примерно в 2 часа ночи.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Удалось ли пообщаться с коллегами, с международными наблюдателями? Какую оценку они дают?
Игорь Карпенко:
Да, безусловно. У нас прошел ряд встреч. Я встречался с руководителями основных миссий наблюдателей. Я встречался с долгосрочными наблюдателями, которые мониторили подготовку и проведение единого дня голосования до начала даже еще досрочного голосования. Я встречался с руководителями центральных избирательных органов стран СНГ, которые приехали по нашему приглашению. Мы встречались с различными экспертами. И надо сказать, что пока, во всяком случае, мы слышим позитивные отзывы о нашей избирательной кампании.
Но, опять же, не будем забегать вперед. Завтра, после пресс-конференции председателя ЦИК, которая состоится в 14 часов, запланирована пресс-конференция руководителя Миссии наблюдателей от СНГ, а за ним будет выступать следующая миссия – это ШОС. Поэтому дождемся их официальных заявлений, тогда можно будет сказать, что думают международные наблюдатели.
Но и традиционно мы, конечно же, прислушаемся к наблюдателям нашим национальным. В общей сложности их аккредитовано больше 45 тысяч при всех комиссиях, включая участковые. И вот сейчас, проводя очередную пресс-конференцию, мы попросили руководителя общественного центра наблюдения за выборами, чтобы они подготовили такую аналитическую обобщенную информацию, чтобы на итоговом заседании ЦИК по подведению итогов единого дня голосования 1 марта они могли выступить и высказать свои какие-то позиции, мнения, пожелания и так далее.
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