Глава ЦИК рассказал, когда международные наблюдатели смогут дать полную оценку белорусским выборам

Возвращаемся в информационный центр ЦИК, который в эти дни работает в режиме нон-стоп и куда поступают оперативные данные о ходе голосования. Там находится и наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. Она готова поделиться информацией специально для программы «Неделя» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Уникальная возможность узнать последнюю информацию из первых уст. У нас в гостях председатель ЦИК Игорь Васильевич Карпенко. Как проходил единый день голосования и можно ли сказать, что он состоялся?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Безусловно, можно сказать, что он состоялся. Если бы даже был порог явки на единый день голосования, который, кстати, был отменен и наше законодательство сейчас не предусматривает преодоление этого порога. Но если бы он был, мы бы уже в 12 часов дня могли сказать, что выборы состоялись, потому что к тому времени проголосовало более 50 % избирателей.

На 18:00 проголосовало чуть больше 70 % наших граждан, включенных в списки для голосования. Таким образом, единый день голосования движется к своему логическому завершению. В 21:00 мы выйдем в пресс-конференцию, сообщим информацию на 8 часов вечера. И комиссии в соответствии с теми методическими указаниями, которые подготовила Центральная избирательная комиссии, начнут заниматься подсчетом голосов и передавать первую информацию, которую мы намерены огласить примерно в 2 часа ночи.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Удалось ли пообщаться с коллегами, с международными наблюдателями? Какую оценку они дают?