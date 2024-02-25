Как проявили себя кандидаты и насколько активны избиратели? Мнение председателя ЦИК Беларуси

В информационном центре ЦИК во Дворце Республики работают более 400 белорусских и зарубежных журналистов. Среди них и съемочные группы СТВ. Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из нашей выездной студии.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Как вы оцениваете активность избирателей?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

На мой взгляд, активность высокая, мы можем точно сказать: она выше, чем отдельно проводимые кампании в 2018 году в местные Советы, в 2019 году в Палату представителей. Где-то мы ее отмечаем на уровне референдума 2022 года и президентских выборов 2020-го. Молодежь активно идет, это все отмечают. Мы тоже смотрим: очень много сюжетов идет, которые показывают СМИ и в социальных сетях, и трансляция на каналах в социальных сетях, и телевидении, и радио, и так далее. Мы все это отслеживаем и видим, что действительно очень много молодых людей, особенно тех, кто впервые голосует и проявляет такую активность. Поэтому нас это радует. Радует, что несмотря на то, что мы уравняли две кампании, сняли порог явки избирателей. Все-таки можно сказать, что сегодня выборы в любом случае состоялись. Если бы у нас был порог явки, мы бы сказали, что выборы уже состоялись.

Юлия Алексеюк:

Что касается активности кандидатов, как они проявили себя в период агитационной кампании?