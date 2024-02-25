Как проявили себя кандидаты и насколько активны избиратели? Мнение председателя ЦИК Беларуси

В информационном центре ЦИК во Дворце Республики работают более 400 белорусских и зарубежных журналистов. Среди них и съемочные группы СТВ. Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из нашей выездной студии.
Карпенко: вступил в партию, а завтра выдвигайте в депутаты парламента. С чего начать политкарьеру?
Юлия Алексеюк, СТВ:
Как вы оцениваете активность избирателей?
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На мой взгляд, активность высокая, мы можем точно сказать: она выше, чем отдельно проводимые кампании в 2018 году в местные Советы, в 2019 году в Палату представителей. Где-то мы ее отмечаем на уровне референдума 2022 года и президентских выборов 2020-го. Молодежь активно идет, это все отмечают. Мы тоже смотрим: очень много сюжетов идет, которые показывают СМИ и в социальных сетях, и трансляция на каналах в социальных сетях, и телевидении, и радио, и так далее. Мы все это отслеживаем и видим, что действительно очень много молодых людей, особенно тех, кто впервые голосует и проявляет такую активность. Поэтому нас это радует. Радует, что несмотря на то, что мы уравняли две кампании, сняли порог явки избирателей. Все-таки можно сказать, что сегодня выборы в любом случае состоялись. Если бы у нас был порог явки, мы бы сказали, что выборы уже состоялись.
Юлия Алексеюк:
Что касается активности кандидатов, как они проявили себя в период агитационной кампании?
Игорь Карпенко:
Можно сказать, что по-разному. Ведь дело в том, что это вопрос конкретного кандидата, как он выстраивает свою агитационную кампанию. Начиная с момента выдвижения и заканчивая активным периодом агитации. Одни используют сбор подписей, чтобы как-то себя заявить в конкретном округе, создать узнаваемость. Другие – может быть, уже были узнаваемы в силу профессиональной деятельности, ряда каких-то общественно-политических заслуг, я имею в виду работу в общественных объединениях, партиях либо занимали какие-то должности государственные, а другие может быть надеются на то, что, особенно сельские, поселковые Совета, там меня все знают в моей веске или поселке, поэтому чего мне там активничать и проявлять неимоверную активность.
Поэтому каждый по-разному выстраивает. В целом, могу сказать, что мы отслеживали эту ситуацию. Подавляющее большинство кандидатов в депутаты Палаты представителей воспользовались своим эфирным временем, выступали со своими программами. Некоторые принимали участие в теледебатах, то есть пытались подискутировать друг с другом. Многие разместили свои программы, практически большинство, подавляющее большинство свои программы в печатных средствах массовой информации, изготавливали материалы, размещали эти печатные материалы в местах, специально отведенных, проводили встречи с избирателями. Мы тоже наблюдали по сообщениям СМИ, видели, и сами тоже отслеживали. Кто-то выставлял анонсы в социальных сетях об этих встречах. Кто-то вел более активную кампанию в социальных сетях, кто-то менее активную. То есть каждый выстраивал по-разному свою избирательную кампанию.
«Мы можем это осуществить». Карпенко рассказал о курсах для СМИ в области избирательного права