Глава Белорусской православной церкви рассказал о впечатлениях от Жировичского монастыря, матушке, православном чуде и вере в Господа

Новости Беларуси. На неделе Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского Ставропигиального монастыря. После братской трапезы Митрополит Павел ознакомился с деятельностью Минских духовных академий, семинарий, осмотрел домовой храм, библиотеку, аудитории и жилые комнаты. Программе «Неделя» Митрополит дал эксклюзивное интервью.

Какое у Вас впечатление от Жировичского монастыря?

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Первое посещение мое было в 1988 году. И то, что я увидел сегодня, вы знаете, искренне так радуются сердце и душа, то, что видят глаза – поразительно, что произошло за это время. И мне сейчас очень приятно посещать здание семинарии, видеть, как оно преобразилось. Я очень много наслышан о семинарии, об академии нашей.

Школа выполняет основную свою миссию – она помогает людям найти путь к Христу. И этот путь люди находят здесь. Здесь они узнают, как по этому пути пойти, какие должны быть ориентиры, где есть эти ориентиры, по которым можно будет идти, и не только самому идти, а еще за собой вести паству. Ведь наша семинария и академия, эти учебные школы, готовят будущих пастырей Белорусской православной церкви. И они в первую очередь должны знать эти ориентиры духовные, они должны знать Священное Писание, историю нашей Церкви. И, основываясь на опыт Церкви, они должны вести, самому идти и вести паству по Евангельскому пути в царство Божье. Это такая основная задача наших священнослужителей.

По долгу службы Вы уже были много где в служебных командировках, за границей, в Канаде, в Иерусалиме, в Европе. Облик матушки православной где-нибудь отличается? Российская, белорусская матушка, европейская. Есть какие-то отличия?

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, у нас есть разные взгляды на само слово «матушка». Мы иногда употребляем слово «матушка» не совсем там, где традиционно мы употребляли. Обычно мы матушками называем инокинь, тех, кто подвизается в монастырях. Вот они матушки, инокини. Мы иногда именуем священников матушками. Но мы всегда говорим. Знаете, очень неэтично и нетактично, когда священник говорит: «Я, отец, допустим, Петр (или Николай, или Павел), я отец, а это моя матушка». Вот это у нас звучит как моветон. Плохое воспитание. Неправильно. Священник должен, если кому-то представляется, то он говорит: «Я протоирей такой-то, а это моя супруга. Вот ее зовут вот так-то». А люди из уважения к священному сану называют священника батюшка, настоящий духовный отец. А это его матушка, как любящая мать. Вот, люди могут так называть. А когда сам священник себя так называет, это все равно, что я сейчас скажу: «Вы знаете, а я любимый, дорогой владыка, батюшка».

Супруга у священников несет очень тяжелый крест. Она тоже должна понимать, что ее супруг – священник. А значит она даже внешним видом не должна подавать повода для соблазна. Значит она должна быть скромной, смиренной, кроткой, не должна увлекаться какими-то светскими формами жизни. Везде должна проявляться скромность. И у священника тоже. А у супруги то же самое, потому что люди сразу же замечают: «Посмотрите, мы как скромно одеваемся, а как матушка разрядится, сколько она на себя оденет драгоценностей, украшений». Это может быть соблазном.

Теперь давайте поговорим про православное чудо. Я знаю, что была такая история, где Вы были даже не свидетелем, а, скорее всего, участником. Православное чудо. Феномен, конечно, его заключается, наверное, в вере. Часто ли случаются чудеса?

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В Псково-Печерском монастыре был такой случай. Когда я шел на трапезу и увидел, что на детской колясочке везли какого-то мальчика-инвалида. Он весь скрюченный, скорченный. И везут две женщины. И так случилось, что возле меня подходят (больше никого нет из братьев), и одна женщина говорит: «Батюшка, можно Вас на минуточку?». Я говорю: «Да, слушаю вас». Она говорит: «Вот, мы приехали из Питера, у нас ребенок с детства вот такой вот. Был нормальный, а потом что-то с ним случилось. И, вот, видите, его парализовало. Весь такой скрюченный. И ему совсем недавно явился какой-то старец и сказал ехать в Псково-Печерский монастырь, обратиться там к отцу Павлу. И он его исцелит». Я услышал такое, я знаю, что у нас больше никого нет, Павел только я один. Я говорю: «Вы знаете, Вы не ищите Павла, я знаю его. Он сейчас непослушание, он проходимец, Вы к нему не ходите. Вы лучше сейчас идите в храм, там у нас есть мощи Преподобного Мученика Корнилия. Вы этого мальчика приложите, Преподобный Корнилий вам поможет. Идите туда». Я им показал куда, а сам пошел на трапезу. Закончилась трапеза, мы выходим, прибегает оттуда, из пещеры, из храма, один из послушников и говорит: «Слушайте, там такое произошло! А что? Привезли какого-то мальчика скрюченного, парализованного, его кое-как подняли, к мощам Преподобного Мученика Корнилия приложили. Он после этого встал. Понимаете? Вот, они сейчас все там, идите туда. Кто плачет, кто поет, кто что там делает». Вот такой случай произошел.

У каждого человека, наверное, свой путь к Богу. Кто-то приходит раньше, кто-то приходит позже, кто-то после каких-то событий. Расскажите, пожалуйста, были ли у Вас случаи, когда Бог Вам подсказывал: это Ваш путь.

Павел, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

После того, как я вернулся из армии и так случилось, что я попал в аварию, так получилось, что я лежу, что называется, на больничной койке, и я открыл глаза и увидел на столе книгу. Я ее прочитал. Она называется (до сих пор помню, хотя прошло уже более 40 лет) «Явление мертвых живым». Вы знаете, я ее, что называется, в одно мгновение прочитал и вдруг я стал понимать: «Слушайте, а со мной ведь в армии происходило то-то и то-то». Я начал перематывать все, что со мной происходило и до армии, и в армии. Тут я понял, что Господь все время был рядом со мной.

Мы просто настолько засуетились, мы настолько увлечены сиюминутными каким-то делами, из-за суеты житейской мы просто не замечаем, что Господь правда всегда с нами. Но, может быть, вы правильно сказали, может быть, не надо впадать в какую-то крайность или отчаяние. Придет время – Господь откроет. Самое главное, что мы должны делать, это никогда не ложиться спать, чтобы не помолиться, хотя бы кратенько не попросить Бога, чтобы Господь благословил наступающую ночь пройти благополучно и восстать отодра. Встал утром, перекрестился: «Слава тебе, Господи, слава тебе». Поблагодари Бога, хоть кратенько скажи, чтобы Господь тебя сохранил, чтобы Господь тебе послал ангела-хранителя. А если еще прочитаешь утренние молитвы, прочитаешь Евангелие, обратишься к Богу, весь день будет проходить под благословением Божьим.