Школьник из Орши победил в международном конкурсе, проводимом Государственным Русским музеем накануне Олимпиады

Новости Беларуси. Спорт в изобразительном искусстве. В международном конкурсе, проводимом Государственным Русским музеем накануне Олимпийских игр в Сочи, школьник из Орши Никита Медведев занял первое место. Помощником и руководителем его видео-работы стал фотохудожник, кино- и телеоператор и по совместительству дедушка Эдуард Навогонский. Эта победа особенно ценна, ведь в конкурсе участвовали школьники, студенты и педагоги более чем из 20 стран. Торжественная церемония награждения состоится в марте в Санкт-Петербурге.

Никита Медведев, победитель конкурса:

Сначала мы хотели сделать название. И мы придумали, что «Спорт и туризм одной дорогой идут». Из-за того, что они похожи.

Тему для мультимедийного проекта Никите подсказал дедушка. Эдуард Эдуардович всегда любил заниматься туризмом, приобщая к собственному увлечению и жену, и дочь – Никитину маму. Теперь же к здоровому образу жизни привлекает внука. Как в реальности, так и в виртуальном пространстве, при объединении которых и родился проект-победитель «Спорт и туризм одной дорогой идут».

Эдуард Навогонский, дедушка:

В походе главное коллектив. И в Олимпийских играх, и в любом виде спорта должен быть коллектив. У нас коллектив свой.

Обязательным условием конкурса было использование в работе картин виртуальной выставки «Спорт в изобразительном искусстве» Государственного Русского музея. Особенно впечатлила Никиту одна из работ, где изображены велосипедисты на трассе «Москва – Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы создать 15-минутный ролик, понадобились не только картины из фондов музея, но и любительская видеосъемка со школьного конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья», коллекция значков, фотографии любимого города и истории побед знаменитых земляков.

Почетный гражданин Орши Игорь Железовский в 80-90-х годах был одним из сильнейших конькобежцев планеты. 6-кратный чемпион мира, он еще и спортсмен, который добыл первую олимпийскую медаль для суверенной Беларуси. Сюжет о знаменитом земляке также лег в основу ролика юного оршанца.

Никита мог бы показать и свою любовь к зимним видам спорта. Но, увы, в такой январский день на прогулку берет с собой не сноуборд, а скейт. В Орше, как и по всей Беларуси, пока снега нет. Впрочем, нет его сейчас даже в олимпийском Сочи.

Эдуард Навогонский, дедушка:

Олимпиада. Все ждем этого мероприятия. Меньше 30 дней осталось. И мы решили поучаствовать и, может быть, свой вклад внести. Получилось, слава Богу. Хочется пожелать спортсменам и России, и Беларуси, и вообще, чтобы дружба победила. И чтобы наши как можно больше медалей привезли.