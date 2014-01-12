Новости Беларуси. Католики всего мира отмечают 12 января Крещение Господне. Этот великий праздник связан с крещением Иисуса Христа в водах реки Иордан. Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет. Согласно христианскому вероучению, именно после этого ритуала Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века, тогда он отмечался вместе с Рождеством. Разделили оба торжества лишь к концу IV века. Предшествует празднику Крещенский сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.