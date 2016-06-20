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Глава Ассоциации европейских академий наук: «Белорусская наука находится на высоком уровне»

20 июня 2016 17:28
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Новости Беларуси. Французские ученые заинтересованы в опыте нашей страны по созданию спутников дистанционного зондирования Земли. Предложение о совместной разработке такого  искусственного сателлита поступило в  белорусскую  Академию наук и будет рассмотрено до конца этого года.

Сегодня в Минске обсуждают и другие  направления сотрудничества  белорусских и европейских ученых.   Впервые в нашей  стране проходит заседании ALLEA - Совета Ассоциации европейских академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Значимые для науки в целом, для нашей страны заседание, и  Аллеа приняло решение провести его в Беларуси, в Минске. Это подчеркивает то, что наша наука признается, высоко ценится, котируется. Это говорит о том, что белорусская наука достаточно результативна.

Сейчас ассоциация  - одно из самых влиятельных научных  объединений  на просторах ЕС и включает в себя  почти  60 организаций из 40 стран. В Минске собрались ученые из Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Бельгии...  Беларусь  принимает участие во многих инициативах и  программах ассоциации европейских академий наук.  

Гюнтер Шток, глава Ассоциации  европейских академий наук (Германия):
Уже сейчас Беларусь активно сотрудничает, например,  с Германией в сфере оптической физики.  Страны заинтересованы в взаимодействии с белорусской Академией наук. Насколько я могу судить, по тем направлениям, которые прорабатываются, белорусская  наука находится на высоком уровне. Это физика, оптическая физика, математика и химия и космос.

# общество # Белорусская наука # Владимир Гусаков # Гюнтер Шток

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