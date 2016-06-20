Глава Ассоциации европейских академий наук: «Белорусская наука находится на высоком уровне»

Новости Беларуси. Французские ученые заинтересованы в опыте нашей страны по созданию спутников дистанционного зондирования Земли. Предложение о совместной разработке такого искусственного сателлита поступило в белорусскую Академию наук и будет рассмотрено до конца этого года.

Сегодня в Минске обсуждают и другие направления сотрудничества белорусских и европейских ученых. Впервые в нашей стране проходит заседании ALLEA - Совета Ассоциации европейских академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Значимые для науки в целом, для нашей страны заседание, и Аллеа приняло решение провести его в Беларуси, в Минске. Это подчеркивает то, что наша наука признается, высоко ценится, котируется. Это говорит о том, что белорусская наука достаточно результативна.

Сейчас ассоциация - одно из самых влиятельных научных объединений на просторах ЕС и включает в себя почти 60 организаций из 40 стран. В Минске собрались ученые из Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Бельгии... Беларусь принимает участие во многих инициативах и программах ассоциации европейских академий наук.

Гюнтер Шток, глава Ассоциации европейских академий наук (Германия):

Уже сейчас Беларусь активно сотрудничает, например, с Германией в сфере оптической физики. Страны заинтересованы в взаимодействии с белорусской Академией наук. Насколько я могу судить, по тем направлениям, которые прорабатываются, белорусская наука находится на высоком уровне. Это физика, оптическая физика, математика и химия и космос.