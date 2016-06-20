Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 19 июня: сезонные работы и их оплата

Наступило лето. Старшеклассники, студенты с нетерпением его ждали. Одни для того, чтобы куда-то поехать отдохнуть, другие уже в уме начали просчитывать, сколько можно заработать в эти летние месяцы. С одной стороны считается, что сезонных работ много и работодатели с большой охотой приглашают к себе студентов, школьников без опыта работы. Если такой сезонной работы много, почему же так получается, что большое количество молодежи не охотно предпочитает поработать в эти месяцы? Что, лень-матушка постаралась или, может быть, дело в том, что достаточно невысокие заработки предлагаются сегодня, и родители готовы с лихвой компенсировать те заработки, которые могли бы получить студенты или старшеклассники?

Гости в студии:

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент;

Сергей Клишевич, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»;

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов;

Людмила Кубракова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Фрунзенской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»;

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости;

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь